قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولع فيه بالبنزين.. ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة
السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج
أسعار الدواجن والبيض اليوم 24 سبتمبر 2025
الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى
ملك الأردن: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة
شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أ ش أ

سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية الضوء على تنامي العلاقات بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت الشبكة الإخبارية اليوم "الأربعاء"، أن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بعد تنظيم بعثة أعمال شارك فيها أكثر من 30 شركة روسية، حسبما ورد على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية.

من جهته، أشاد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، بجاهزية البنية التحتية في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنها توفر فرصا واعدة للمستثمرين.

وأضاف أن جميع المشاركين في بعثة الأعمال أكدوا اكتمال البنية التحتية ووجود طرق وصول ممتازة تسهم في تسير حركة المرور والتنقل.

ونوه المسؤول الروسي بنظام الضرائب والرسوم الجمركية في المنطقة الصناعية . مشيرا إلى أنه فريد من نوعه بالنسبة للمقيمين الروس.

ويستهدف المشروع استقطاب الشركات التي تنتج سلعا مطلوبة بشكل كبير في الأسواق الإقليمية، حيث أشار تشيكوشوف إلى أن الجانب المصري يولي اهتماما خاصا بجذب التكنولوجيا الروسية في مجالات صناعة النقل، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعة الأدوية، والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

كما شدد تشيكوشوف على الأهمية الاستراتيجية للموقع، موضحا أن المشروع يشكل منصة تصديرية للأسواق الإقليمية والدولية، مضيفا أن مصر تمثل بوابة إلى إفريقيا، وتفتح نظام تجارة بدون رسوم جمركية مع جميع الدول الإفريقية.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم ستة موانئ بحرية، وتعد مركزا لوجستيا مهما يخدم 20% من حركة نقل الحاويات عالميا.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية العلاقات بين مصر وروسيا منطقة صناعية روسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

أرشيفية

142 دولة..ماذا يعني اعتراف العالم بدولة فلسطين؟

أمجد الحداد

كيف قضت اللقاحات على أمراض مميتة عبر العصور؟.. أمجد الحداد يوضح

ملك الأردن

ملك الأردن: مستعدون للعمل مع أمريكا على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد