مختلفة وسريعة.. طريقة عمل كرات الدجاج في الفرن بخطوات بسيطة

تفضل العديد من الأمهات تقديم الأكلات المتنوعة والمختلفة لأطفالها، وتعد كرات الدجاج من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة.

وإليكم طريقة تحضير كرات الدجاج في المنزل بخطوات

مقادير كرات الدجاج

بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

6 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كيلو صدور دجاج مغسول جيدا ومفروم

نصف كوب بانكو

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

فلفل أبيض

بيضة

للصوص:

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب كريمة خفق

1 ملعقة كبيرة وورشيستر صوص

1 ملعقة صغيرة مستردة

ملح وفلفل

مرقة دجاج

طريقة تحضير كرات الدجاج

شوحي البصل والثوم في قليل من الزيت والزبدة مع ملح وفلفل وجوزة الطيب

ثم ضيفي البانكو ويشوح جيدا، واتركيه ليبرد

ثم أخلطيهم مع الدجاج والبيض جيدا

أصنعي كرات متوسطة الحجم من الخليط

ثم شوحي الكرات جيدا في قليل من الزيت من جميع الجهات

ثم ترفع من الطاسة، وضيفي الزبدة والدقيق ثم قومي بتحمير الدقيق

ضعي المرقة والورشستر صوص ويخلط جيدا

ضيفي الكريمة والمستردة والملح والفلفل ويترك حتى الحصول على قوام صوص سميك

ثم توضع كرات الدجاج في الصوص وتترك على النار حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة بعد تزينها بالبقدونس