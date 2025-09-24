قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
مرأة ومنوعات

مختلفة وسريعة.. طريقة عمل كرات الدجاج في الفرن بخطوات بسيطة

كرات الدجاج
كرات الدجاج
نهى هجرس

تفضل العديد من الأمهات تقديم الأكلات المتنوعة والمختلفة لأطفالها، وتعد كرات الدجاج من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة.

وإليكم طريقة تحضير كرات الدجاج في المنزل بخطوات 

مقادير كرات الدجاج 

بصل مفروم 

2 فص ثوم مفروم

6 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كيلو صدور دجاج مغسول جيدا ومفروم

نصف كوب بانكو

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

فلفل أبيض

بيضة

للصوص:
2 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملعقة كبيرة دقيق
1 كوب كريمة خفق
1 ملعقة كبيرة وورشيستر صوص
1 ملعقة صغيرة مستردة 
ملح وفلفل
مرقة دجاج

طريقة تحضير كرات الدجاج

شوحي البصل والثوم في قليل من الزيت والزبدة مع ملح وفلفل وجوزة الطيب

ثم ضيفي البانكو ويشوح جيدا، واتركيه ليبرد

ثم أخلطيهم مع الدجاج والبيض جيدا

أصنعي كرات متوسطة الحجم من الخليط 

ثم شوحي الكرات جيدا في قليل من الزيت من جميع الجهات

ثم ترفع من الطاسة، وضيفي  الزبدة والدقيق ثم قومي بتحمير الدقيق

ضعي المرقة والورشستر صوص ويخلط جيدا

ضيفي الكريمة والمستردة والملح والفلفل ويترك حتى الحصول على قوام صوص سميك

ثم توضع كرات الدجاج في الصوص وتترك على النار حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة بعد تزينها بالبقدونس

