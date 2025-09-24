طريقة عمل التلبية النبوية بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.. تعرف على أبرز فوائدها

تُعد التلبية النبوية واحدة من المشروبات التقليدية التي ارتبطت بالطب النبوي، حيث تتميز بمذاقها الفريد وفوائدها الصحية العديدة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقتها الخاصة لتحضير التلبية النبوية بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتكون خيارًا مثاليًا على مائدة الإفطار أو العشاء.

طريقة عمل التلبية النبوية بوصفة نجلاء الشرشابي

المكونات:

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي.

كوب ماء بارد أو دافئ حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة حبة البركة مطحونة.

ملعقة صغيرة من الخل الطبيعي.

طريقة التحضير:

ـ في الخلاط الكهربائي، ضعي الزبادي مع الماء والعسل وامزجي جيدًا.

ـ أضيفي حبة البركة المطحونة والخل وواصلي الخفق حتى يتجانس المشروب.

ـ قدمي المشروب باردًا أو دافئًا حسب الرغبة.

أبرز فوائد التلبية النبوية

ـ تقوية المناعة: بفضل احتوائها على العسل وحبة البركة.

ـ تحسين الهضم: تساعد مكوناتها على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم.

ـ تنشيط الجسم: تمنح طاقة طبيعية بفضل الزبادي والعسل.

ـ مفيدة للصحة العامة: لاحتوائها على عناصر غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن.

وتُعتبر التلبية النبوية مشروبًا صحيًا يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية، ومع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي يمكن لكل ربة منزل تحضيرها بسهولة لتقديم مشروب طبيعي ومغذي لأفراد أسرتها.