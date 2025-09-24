قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل التلبية النبوية بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.. تعرف على أبرز فوائدها

طريقة عمل التلبية النبوية
طريقة عمل التلبية النبوية
آية التيجي

تُعد التلبية النبوية واحدة من المشروبات التقليدية التي ارتبطت بالطب النبوي، حيث تتميز بمذاقها الفريد وفوائدها الصحية العديدة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقتها الخاصة لتحضير التلبية النبوية بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتكون خيارًا مثاليًا على مائدة الإفطار أو العشاء.

طريقة عمل التلبية النبوية بوصفة نجلاء الشرشابي

طريقة عمل التلبية النبوية

المكونات:

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي.

كوب ماء بارد أو دافئ حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة حبة البركة مطحونة.

ملعقة صغيرة من الخل الطبيعي.

طريقة عمل التلبية النبوية

طريقة التحضير:

ـ في الخلاط الكهربائي، ضعي الزبادي مع الماء والعسل وامزجي جيدًا.

ـ أضيفي حبة البركة المطحونة والخل وواصلي الخفق حتى يتجانس المشروب.

ـ قدمي المشروب باردًا أو دافئًا حسب الرغبة.

طريقة عمل التلبية النبوية

أبرز فوائد التلبية النبوية

ـ تقوية المناعة: بفضل احتوائها على العسل وحبة البركة.

ـ تحسين الهضم: تساعد مكوناتها على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم.

ـ تنشيط الجسم: تمنح طاقة طبيعية بفضل الزبادي والعسل.

ـ مفيدة للصحة العامة: لاحتوائها على عناصر غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن.

طريقة عمل التلبية النبوية

وتُعتبر التلبية النبوية مشروبًا صحيًا يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية، ومع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي يمكن لكل ربة منزل تحضيرها بسهولة لتقديم مشروب طبيعي ومغذي لأفراد أسرتها.

التلبية النبوية وصفات نجلاء الشرشابي فوائد التلبية النبوية مشروبات طبيعية مشروب التلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

شوبير

تعليمات خاصة لإمام عاشور.. ومنع مؤقت من استخدام الهاتف

خالد الغندور

قلت من بدري .. خالد الغندور ينتقد مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

الزمالك

«بيبو»: الجونة أهدر العديد من الفرص أمام الزمالك وكان الأقرب للفوز

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد