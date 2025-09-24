شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدرب برتغالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاج، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

وقال «شوبير»، في تصريحات إذاعية ببرنامج «مع شوبير»: «الأهلي فتح خط المفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا الذي تمت إقالته قبل أيام قليلة».

وتابع: «المدرب البرتغالي كان رافض المفاوضات من الأساس، وبعدها هو من عاد، استفسر عن المقابل المادي الذي يحصل عليه حال الموافقة على تدريب الأهلي».

وأضاف: «برونو لاج أبلغ مسئولي الأهلي أنه لو المقابل المادي كويس بالنسبة له قد يوافق على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة».

وحقق الأهلي فوزًا على فريق حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.