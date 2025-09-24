تشميع 20 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالإسكندرية

أ ش أ

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات موسعة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات ومتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق الرسمية، وذلك استجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بفرض الانضباط وسيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري.



وقام حي أول المنتزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، بحملة مكثفة على عدة مناطق وشوارع رئيسية بالحي أسفرت عن غلق وتشميع 12 منشآة (11 كافيتريا ومغسلة سيارات) لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية وتحصيل مبلغ 6 ألاف جنيه غرامات فورية من المنشآت المخالفة للمواعيد، وإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز التي تشغل أرصفة الماره وحرم الطريق العام وتعرقل حركة السير، والتحفظ على 285 حالة إشغال.



وأغلق حي وسط، 5 كافيهات ومطعما مخالفين لمواعيد العمل، كما تحفظ على 130 حالة إشغال متنوع وفتح وتوسعة الشارع للمارة والمرور.



وشن حي غرب، حملة جابت شوارع منطقتي "كرموز ومينا البصل"، تم خلالها غلق 3 منشآت وفرض غرامة فورية بقيمة 3 ألاف جنيه.



وفي سياق متصل، تمكن حي وسط من إزالة وهدم 6 متغيرات مكانية بدون ترخيص بالإضافة لإزالة مبنى أرضي مخالف بدون سقف وأدوار عليا بدون سقف، وذلك بمنطقة الحسينية ومشروع ناصر بدائرة الحي، في إطار الجهود للتصدي للبناء العشوائي والمخالف للتخطيط العمراني وفرض النظام.

