قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: نجحنا في تخصيص 54 مليار جنيه للتوسع في برامج الدعم النقدي والعيني

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاءً موسعاً مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن، بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من القضايا المجتمعية والتنموية المهمة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بطبيعة عمل اللجنة والدور الفاعل الذي يقوم به نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا النموذج يصل بالشباب لمكانة متخذ القرار، فهذه 
تجربة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية من الشباب.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعد تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، ويعد برنامج "تكافل وكرامة" أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، ونجحنا في تخصيص 54 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة 32% عن العام السابق الذي بلغ 41 مليار جنيه.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، فيبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 83% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما تنفذ الوزارة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، ويهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، كما شهد العام الجامعي الماضي سداد المصروفات الدراسية لعدد 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في محور الرعاية الاجتماعية، حيث تم استخراج ما يقرب من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نتعاون 
مع وزارة الصحة والسكان في لجان التظلمات لفحص طلبات المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للراغبين في تقديم تظلم لرفض طلبهم ولإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم مرة أخرى، وذلك بإعادة بحث هذه الحالات ومراجعة مدى استحقاقهم لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي معاً، وتم توفير فرص عمل لعدد 1,177 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء تنسيق لتوفير فرص عمل لـ 1,055 حالة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات الشريكة تنفذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين الشباب، مؤكداً أن هذا الدعم يترجم في إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفعالة في مختلف المسارات التنموية والسياسية، موضحاً أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق مشاركة الشباب من خلال برامج نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وبرلمان الشباب، وبرلمان الطلائع، بما يرسخ قيم الحوار الديمقراطي والمشاركة المجتمعية.

وأكد وزير الشباب أن هذه النماذج تسهم في صقل مهارات الشباب والنشء، وتدريبهم على القيادة وصناعة القرار، بما يعزز دورهم كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم نماذج المحاكاة البرلمانية وكذا برلماني الطلائع والشباب، والتي تُعد مساحة تدريبية مهمة للشباب لممارسة الديمقراطية وصناعة القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمقترحات اللجان الشبابية لتطوير السياسات المجتمعية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تضع مقترحات الشباب في اعتبارها عند صياغة البرامج والمبادرات، بما يساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واللجان النوعية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة داعمة لمختلف فئات المجتمع.

وشهد اللقاء طرح مجموعة من العروض والمقترحات من أعضاء اللجنة، أبرزها مقترح دراسة إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للفلاحين، ومبادرة وطنية تحت مسمى "سندك في الأزمات"، ومقترح لحل بعض مشكلات العاملين بمكاتب التأهيل المهني، وإنشاء وحدات متخصصة لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة بدعم من وزارة التضامن، ومبادرة" مطبخ الخير لمساعدة الأسر المستحقة"، ومبادرة "بكرة ليهم طفولة بلا عمل = طفولة مليئة بالأمل".

مرسي وزيرة التضامن أشرف صبحي الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي لجمهور الزمالك: مش عاوزين نسمع نغمة الإحباط

بيراميدز

مكاسب ضخمة حققها بيراميدز بعد الفوز التاريخي على أهلي جدة

وزير الشباب والرياضة يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث

وزير الشباب والرياضة يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد