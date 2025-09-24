صدمة.. الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، أن لاعب خط وسطه جافي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة لعلاج إصابة في الغضروف المفصلي.

أصيب اللاعب الدولي الإسباني، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في نوفمبر 2023، في ركبته اليمنى أثناء التدريبات في أغسطس بعد مشاركته في أول مباراتين لبرشلونة هذا الموسم.

وقال برشلونة في بيان له في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "خضع جافي لجراحة تنظير المفصل لعلاج إصابة في الغضروف المفصلي الإنسي، والتي تم خياطتها للحفاظ على الغضروف. من المتوقع أن يستغرق التعافي حوالي أربعة إلى خمسة أشهر".

يحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، لكن لديه مباراة مؤجلة. سيحل ضيفًا على ريال أوفييدو يوم الخميس.