وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات

قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد الأربعاء إن مبيعات النفط الإيرانية إلى الصين ستستمر حتى في حالة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يسمى بآلية الاستعادة السريعة، في الوقت الذي تسعى فيه إيران والقوى الأوروبية للتوصل إلى اتفاق لتجنب العقوبات.





أجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس - محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل.

في 28 أغسطس، أطلقت الدول الثلاث عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بالفشل في الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.

سيتم تفعيل العقوبات في 27 سبتمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

يطالب الأوروبيون إيران بإعادة وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين إلى أكثر منشآتها النووية حساسية، ومعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، والدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.

في عام 2024، شكلت الصين ما يقرب من أربعة أخماس صادرات النفط الإيرانية، وفقًا لبيانات شركة التحليلات كبلر.