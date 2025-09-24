إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة

أدان وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو بشدة اليوم الأربعاء الهجوم الذي وقع أثناء الليل على أسطول دولي كان يحاول توصيل المساعدات إلى غزة.

وفي بيان، قال كروسيتو أيضًا إنه أعاد توجيه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتوجه نحو الأسطول لتقديم المساعدة المحتملة.

علاوة على ذلك، طلب وزير الخارجية الإيطالي من إسرائيل الأربعاء ضمان سلامة أسطول متجه إلى غزة، بعد أن قال المنظمون إن العديد من قواربهم تعرضت لاستهداف طائرات بدون طيار متعددة قبالة اليونان.

وقال الوزير أنطونيو تاجاني إن هناك "مواطنين إيطاليين، إلى جانب أعضاء في البرلمان الأوروبي" بين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في أسطول الصمود العالمي، الذي أفاد بسماع أكثر من عشرة انفجارات قريبة أثناء إبحاره قبالة اليونان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وذكرت أيضا أن الأضرار نجمت عن "أجسام مجهولة الهوية" سقطت على سطح السفينة.

وقالت الوزارة في بيان "لضمان سلامتهم، أبلغت وزارة الخارجية السلطات الإسرائيلية بالفعل أن أي عملية تُوكل إلى القوات الإسرائيلية يجب أن تتم وفقًا للقانون الدولي ومبدأ الحذر المطلق".

وطلب الوزير تاجاني من السفارة الإيطالية في تل أبيب جمع المعلومات وتكرار طلبها السابق للحكومة الإسرائيلية بضمان الحماية المطلقة للأفراد الموجودين على متن السفينة، بحسب البيان.

انطلق أسطول الصمود العالمي من برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.

ويبلغ عدد سفنه حاليا 51 سفينة، معظمها قبالة جزيرة كريت اليونانية.