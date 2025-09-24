مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصادر طبية، أن عدد الشهداء نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، ارتفع إلى 60 شهيدًا، من بينهم 41 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، في تصعيد عسكري وصف بالأعنف منذ أيام.

استهداف مكثف لأحياء سكنية ومناطق مدنية

وأشارت المصادر إلى أن القصف طال مناطق مأهولة بالسكان وأحياءً داخل مدينة غزة، ما تسبب في دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى عشرات المصابين، بعضهم في حالات حرجة.

جهود الإسعاف تحت القصف ونقص حاد في الإمكانيات

تواجه الطواقم الطبية صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع القصف، بسبب تواصل الغارات ونقص الوقود والإمدادات الطبية، في ظل تكدس المستشفيات بالمصابين وتدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.