مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على هادرسفيلد تاون بكأس الرابطة.. موعد المباراة

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على هدرسفيلد تاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتُبث مباراة هدرسفيلد تاون ومانشستر سيتي مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 5، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر مكة المكرمة.

ويسعى من خلالها "السيتيزنس" إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المدير الفني بيب جوارديولا أنه سيجري عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية، مشيرًا إلى غياب الثلاثي ريان شرقي، ريان آيت نوري، وعمر مرموش عن اللقاء بداعي الإصابة أو عدم الجاهزية.

ويفتقد السيتي لخدمات الدولي المصري عمر مرموش، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر، في التوقف الدولي الأخير.

وأضاف المدرب الإسباني أن التشكيلة التي سيعتمد عليها ستكون مختلفة عن تلك التي خاضت المواجهات الثلاث الماضية، في ظل سياسة المداورة التي يتبعها لمواجهة ضغط المباريات.