زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب ولاية تركية

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية باليكسير غرب تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة صنديرغي الواقعة في الولاية، وعلى عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

في سياق متصل، كانت منطقة بحر إيجه الواقعة أيضًا في غرب تركيا قد تعرضت، صباح الإثنين 22 سبتمبر، لهزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ورد في بيان رسمي سابق صادر عن "آفاد".

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 8.99 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن يتم تسجيل أي بلاغات تفيد بوقوع إصابات أو أضرار مادية في المناطق المحيطة بمركز الهزة.