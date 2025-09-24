قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجارديان: خطاب ترامب في الأمم المتحدة يؤكد ضرورة تشكيل تحالفات قوية لمواجهته
رأى محرر الشؤون الدبلوماسية بصحيفة /الجارديان/ البريطانية باتريك وينتور أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة أكد بوضوح أنه لم يعد بإمكان العالم أن يضع ثقته في الولايات المتحدة كقائد قوي .


وكتب وينتور، في مقال نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء، أن خطاب الرئيس الأمريكي سخر من قيم الأمم المتحدة، وسلط الضوء على ضرورة تشكيل تحالفات قوية لمواجهة ترامب.


وقال وينتور إن تأثير دونالد ترامب والاقتصاد الأمريكي كبير لدرجة أن سياسات الدول الـ 192 الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تدور حول كيفية التعامل مع هذا الرئيس المثير للجدل.


وأشار وينتور إلى أنه قبل خطاب ترامب الاستثنائي الذي استغرق 58 دقيقة، كان مؤيدو قيم الأمم المتحدة على دراية بأنهم يواجهون تحديا. أما الآن، فهم يدركون أن القوة العظمى في العالم تسعى لتدمير كل ما يؤمنون به.


ويرى الكاتب أن خطاب ترامب أبرز بشكل أكبر ضرورة الإجابة عن السؤال الملح: كيف سيعمل العالم في ظل غياب قيادة أمريكية يمكن الوثوق بها؟
وأوضح وينتور أن هذا السؤال لا يخص الدول النامية فقط، بل يشمل أوروبا التي تواجه روسيا، وآسيا التي تتصارع مع نفوذ الصين.


وبحسب وينتور، هناك تحالف يُشكل لمواجهة ترامب، يقوده قادة ديمقراطيون، ويعمل خارج إطار الأمم المتحدة، لأن مؤسسات الأمم المتحدة، التي تعاني من جمود بسبب حق النقض، وتفتقر إلى الدعم المالي الأمريكي، باتت غير فعالة .


وأشار إلى أن جهود بناء تحالف قوي لمواجهة ترامب، يضم الدول النامية وأوروبا، تراجعت بسبب ازدواجية المعايير، إذ يُشعر الأوروبيون بالغضب من حرب روسيا في أوكرانيا، بينما لا يُظهرون نفس الغضب إزاء تدمير إسرائيل لقطاع غزة .


وأضاف وينتور أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حذر في كلمته أمام 500 طالب في جامعة كولومبيا، زملائه الأوروبيين من ضرورة إدراك مدى الضرر الذي تسببت فيه ازدواجية المعايير لصورة أوروبا. 


وأوضح الكاتب أن سانشيز يعتبر من أبرز السياسيين الذين يسعون إلى بناء تحالفات لمواجهة ترامب، وقد اجتمع يوم الأربعاء مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس تشيلي جابرييل بوريك لتأسيس تحالف بعنوان "الدفاع عن الديمقراطية"، يركز على قضايا مثل تعزيز التعددية، وسيادة القانون، والتعاون في مكافحة التطرف، والحد من تأثير الخوارزميات التي تضعف التماسك الاجتماعي . 


غير أن وينتور يرى أن هذه التحالفات العالمية لا تزال في بداياتها وتفتقر إلى التنسيق الفعال. والخطر الأكبر هو أن كل دولة، مدفوعة بالسياسة الداخلية وتقييم قوتها الاقتصادية، ستتخذ قراراتها الخاصة في كيفية مواجهة سيطرة الولايات المتحدة أو الاستسلام لها. 


وفي ختام مقاله، قال وينتور إنه خلال اتخاذ مثل هذه القرارات، سوف تدرك كل دولة مدى قوة "دبلوماسية الابتزاز" التي ينتهجها ترامب. فمن خلال دمج التجارة والأمن والهجرة في مفاوضات واحدة، يعمل ترامب على تعظيم نفوذه - ومهما بلغت درجة الانتقادات الموجهة إليه، فإن أي دولة تقاومه تعد دولة "شجاعة".

خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمم المتحدة سخر من قيم الأمم المتحدة

آودي
محافظ الشرقية
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
ليلى زاهر
