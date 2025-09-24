قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التأمين الصحي بالغربية تجري جراحة ناجحة باستخدام التردد الحراري لعلاج دوالى ساق نازفة

طاقم طبي بمستشفي المبرة بالمحلة
طاقم طبي بمستشفي المبرة بالمحلة
الغربية أحمد علي

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية،تحقيق مستشفى مبرة المحلة الكبرى للتأمين الصحي، إنجازًا طبيًا يعد الأول من نوعه على مستوى الفرع،بإجراء أول جراحة ناجحة باستخدام التردد الحراري لعلاج دوالي ساق نازفة، في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعيها، وتحت رعاية الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي، وبقيادة الدكتور أحمد البنا مدير مستشفى مبرة المحلة الكبرى.

 

تفاصيل العملية 

وتمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية من إجراء عملية دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 44 عامًا ، كانت تعاني من دوالي ساق نازفة مصاحبة لقرحة وريدية، وبعد دخول المريضة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، تم نقلها إلى غرفة العمليات حيث أجريت لها عملية كي لدوالي الساقين باستخدام تقنية التردد الحراري (كأحد العمليات النوعية المتقدمة)، مع إيقاف النزيف بشكل كامل.

 

إنقاذ حياة المريضة

وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية واستقرارها، وضم الفريق الطبي المشارك بالعملية:د. محمد بسيوني – استشاري جراحة الأوعية الدموية، ود. أحمد الجيار – نائب جراحة الأوعية الدموية (مساعد)، ود. فهمي الكاشف – استشاري التخدير، وعبير حسن – حكيمة غرفة العمليات.

 

إنجاز طبي 

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في الجراحات الدقيقة، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتقليل فترة بقاء المرضى بالمستشفيات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الحياة الصحية للمستفيدين.

