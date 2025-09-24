المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي لاتهامه بالإتجار في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وتغريم متهم 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازته بقصد الترويج، إلى جانب إحرازه سلاحًا أبيض (مطواة – قرن غزال) بدون ترخيص بدائرة قسم قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وتعود أحداث الواقعة إلى إحالة النيابة العامة المتهم "أحمد م. أ. م. إ"، 36 عامًا، ميكانيكي دراجات، في الجناية رقم 3773 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 1077 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن إحرازه سلاحًا أبيض بدون ترخيص.