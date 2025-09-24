ملف غزة على طاولة ترامب والزعماء العرب.. ومحلل يكشف ردود الأفعال

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مهما في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعدد من قادة الدول العربية والإسلامية، لبحث تطورات الحرب في غزة، وسبل التوصل إلى وقف فوري للقتال، إلى جانب العمل على استعادة الأسرى.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء واصفا اياه بأنه اهم اجتماع له، وهو اجتماع مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بما في ذلك قطر والسعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا وباكستان.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه رغم ان غياب الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مقصود عدم حضوره لرفضه مقابلة ترامب بالوقت الحالي وكلف رئيس الحكومة المصرية لتمثيله، الرئيس السيسي غير موافق على تهجير الفلسطينيين من غزة وهو الوحيد القادر على تعطيل حلم إسرائيل لذلك تجنب لقاء ترامب وجها لوجه.

وأشار نعمة، إلى أن ما قاله ترامب القادة العرب في اجتماعه معهم: "هذا أهم اجتماع لي، ولقد عقدت اجتماعات مهمة لا اريد ان اهين اي شخص التقينا به، وعقدنا 32 اجتماعا هنا لكن هذا هو الأهم بالنسبة لي لأننا سننهي أمرا كان ينبغي ألا يبدأ أبدا، كما قال ترامب أنه يعقد اجتماعا مهما للغاية بشأن غزة".

وتابع: "ترامب أثناء خروجه من القاعة قال إن الاجتماع كان عظيما دون تفاصيل إضافية ، الرئيس التركي أردوغان قال عن الاجتماع بشأن غزة بأنه كان مثمرا للغاية ، وأهم ما قاله ترامب نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن".

وأردف: "القادة العرب تحدثوا أن الوضع سيئ في غزة ونحن هنا لنفعل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وقد كلف ترامب مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ليعرض على عدد من القادة العرب والمسلمين مبادئ خطة امريكية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، كما أن نتنياهو سيبحث مع ترامب تفاصيل هذه الخطة خلال اجتماع في البيت الأبيض".

واختتم: "ومن الواضح أن الخطة الأميركية تشمل تفاصيل إنهاء الحرب وإعادة كل الأسرى وانسحاب إسرائيل ومن سيدير قطاع غزة ، انا برأيي الشخصي أن خطة ترامب ستكون مشابهة لخطة مصر التي رفضها ترامب في السابق، الخطة المصرية هي الحل الوحيد لدى أمريكا وإسرائيل ، موقف مصر الثابت حول عدم تهجير أهل غزة هو سيقلب الموازين وما كان مرفوض سابقا سيصبح مقبولا الآن".

وشارك في اللقاء زعماء وممثلون عن دول عدة، من بينها قطر، مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، تركيا، إندونيسيا، وباكستان، حيث تركزت المحادثات على مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب، ودور الدول العربية والإسلامية في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وفي مستهل الاجتماع، وصف الرئيس الأمريكي اللقاء بأنه الأهم في جدول أعماله السياسي، مشيرا إلى أنه يناقش قضية يجب أن تنتهي في أقرب وقت، في إشارة إلى الحرب المستمرة في غزة منذ قرابة عامين.

وأضاف ترامب أنه سيتطرق إلى هذه القضية بشكل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة سبل إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وعقب الاجتماع، اكتفى ترامب بوصف اللقاء بأنه كان "عظيما"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما تم التوصل إليه من نتائج أو تفاهمات.

مواقف القادة المشاركين: قطر وتركيا

من جانبه، تحدث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا على سوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال: "نحن هنا للقاء الرئيس ترامب، وبذل كل ما في وسعنا من أجل إنهاء هذه الحرب، واستعادة الرهائن"، وأضاف: "نعول على قيادة ترامب للمساعدة في وقف الحرب، ومساندة سكان غزة في محنتهم الحالية".

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد وصف الاجتماع بأنه كان "مثمرا للغاية"، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان مشترك حول مخرجات اللقاء.

وعبر أردوغان عن ارتياحه لنتائج الاجتماع، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل ما جرى التباحث حوله.

مبادرة أمريكية للسلام ومستقبل غزة

وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن نية ترامب تقديم مقترح متكامل للسلام أمام زعماء الدول المشاركة في الاجتماع، يتضمن رؤية أمريكية بشأن مستقبل الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب.

ووفقا للتسريبات، تشمل المبادرة الأميركية عدة محاور رئيسية، أبرزها:

- تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

- انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

- تشكيل إدارة انتقالية لإدارة القطاع بعد الحرب، دون مشاركة حركة "حماس".

- مشاركة عربية وإسلامية في إرسال قوات حفظ سلام أو دعم لوجستي على الأرض.

- تمويل عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة وتأمين الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

رسائل حاسمة من ترامب أمام الأمم المتحدة

وفي كلمته المطولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عاد ترامب لتأكيد موقفه من الحرب في غزة، حيث دعا إلى إنهائها بشكل فوري، قائلا: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن. نريد إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا."

وشدد الرئيس الأمريكي على أن جميع الأطراف التي تدعم السلام يجب أن توحد جهودها من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن، ووقف إراقة الدماء المستمرة منذ قرابة عامين.