الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
توك شو

142 دولة..ماذا يعني اعتراف العالم بدولة فلسطين؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل التحركات الدولية المتسارعة نحو الاعتراف بدولة فلسطين، تزداد الأسئلة حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذا الاعتراف، ومدى تأثيره على الواقع الفلسطيني والعلاقات الدولية.


وفي هذا السياق، استضاف برنامج "مساء dmc" الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، للحديث حول مدلولات اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، ودلالاته القانونية والواقعية.

الاعتراف الدولي فعل قانوني ذو أثر سياسي

أكد الدكتور مجيد بودن أن اعتراف الدول بفلسطين ليس مجرد موقف رمزي أو سياسي، بل هو فعل قانوني يحمل تبعات مهمة، سواء على المستوى السياسي أو في إطار العلاقات الدولية.
 

وأوضح أن القانون الدولي يقر بحق الشعوب في تقرير المصير، وهو ما يمنح الشعب الفلسطيني، كسائر شعوب العالم، الحق في إعلان دولته دون انتظار اعتراف خارجي، لكن الاعتراف الدولي يمنح تلك الدولة القدرة على بناء علاقات دبلوماسية، والانخراط في النظام الدولي ككيان معترف به.

من إعلان الدولة إلى الاعتراف الدولي

أوضح بودن أن الفارق كبير بين دولة تعلن عن نفسها دون اعتراف دولي، ودولة تتعامل معها باقي الدول وتعترف بها، فالأخيرة تكون قادرة على توقيع الاتفاقيات، والانضمام للمنظمات الدولية، والدخول في تحالفات سياسية وعسكرية واقتصادية، ما يعزز من حضورها وشرعيتها على الساحة الدولية.

أكثر من 142 دولة تعترف بفلسطين

أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الاعتراف بفلسطين لم يعد أمرًا نظريًا أو محدودًا، بل هو واقع قانوني وسياسي، بعد أن اعترفت بها أكثر من 142 دولة حول العالم، وهو ما يفتح الباب أمام إقامة علاقات رسمية على مختلف الأصعدة، سواء كانت اقتصادية أو دبلوماسية أو أمنية.

الاعتراف لا يمنح الدولة السيادة.. لكنه يفتح الأبواب

رغم أهمية الاعتراف الدولي، شدد بودن على أن الاعتراف لا يمنح الدولة الفلسطينية السيادة على الأرض بشكل مباشر، لكنه يشكل خطوة أساسية نحو ذلك، لأنه يسمح لها بممارسة الحقوق السيادية على المستوى الدولي، ويضع التزامات على الدول الأخرى في التعامل معها.

فلسطين غزة دولة فلسطين

