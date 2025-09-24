1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه

يترقب الجميع موعد افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في نهاية العام الجاري، والذي سيشهد افتتاحه احتفالية ضخمة تنظمها الدولة المصرية تليق بالحدث الكبير أمام العالم أجمع.

ويبحث الكثير عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسمياً قريباً.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد المتحف المصري الكبير استعدادات مكثفة انتظارًا لحفل الافتتاح الرسمي المرتقب والمقرر أن يجرى في الأول من نوفمبر المقبل 2025، ويستمر على مدار 3 أيام حتى الافتتاح للجمهور يوم 4 نوفمبر.

افتتاح المتحف المصري الكبير2025

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

- للمصريين: 200 جنيه

- الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين»: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب: (25 دولارا) 1200 جنيه.

- الطلاب والأطفال «العرب والأجانب»: 600 جنيه

- غير المصريين المقيمين في مصر، بشرط تقديم إقامة مصرية سارية، ويتم محاسبتهم بنصف قيمة التذكرة المخصصة للأجانب.

- غير المصريين المتزوجين من مصريين وأبنائهم والعكس، يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

- الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) تكون الرسوم 250 ألف جنيه لـ50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5 آلاف جنيه لكل فرد إضافي عن العدد المذكور.

- بالإضافة إلى تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بداية من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح 30 دولارا للفرد.

غلق مؤقت للمتحف المصري

واستعداداً للافتتاح، أعلنت وزارة السياحة والآثار غلق المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف، فخلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيدًا لحفل الافتتاح الرسمي.

استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث الافتتاح بالصورة المشرفة.