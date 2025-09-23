المعماري البريطاني ستيفن جرينبرج يتحدث عن أسرار المتحف المصري الكبير

أكد ستيفن جرينبرج، المعماري البريطاني وأحد أبرز المصممين المشاركين في المخطط العام لـ المتحف المصري الكبير، أن المشروع القومي لفت انتباهه منذ اللحظة الأولى، بفضل الأفكار الإبداعية التي قدمها فريق المهندسين المصريين الشباب، رغم عدم امتلاكهم خبرة سابقة في تصميم المتاحف.

وأوضح جرينبرج، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن من أبرز ملامح التصميم المعماري للمتحف وجود حائط زجاجي ضخم يتيح للزوار رؤية الأهرامات مباشرة من الداخل، ما يجعلها وكأنها أكبر قطعة أثرية معروضة أمام أعينهم، مؤكدًا أن هذا الدمج البصري يضفي على تجربة الزيارة بعدا فريدا.

وأشار إلى أن تصميم المتحف جاء ثمرة تعاون وثيق مع علماء الآثار المصريين، في إطار حرص مشترك على دمج الخبرات المحلية مع الخبرات الدولية، بما يضمن إخراج هذا الصرح العالمي بصورة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وتضيف قيمة كبيرة لعالم المتاحف.

كما لفت إلى أن "الدرج العظيم" داخل المتحف صُمم ليكون عنصرًا معماريًا مؤثرًا بصريًا، حيث تحيط به 110 تماثيل أثرية بارزة من تاريخ مصر الفرعوني، من بينها تماثيل رمسيس الثاني وتحتمس الثالث وأمحتب الثاني، ليجسد عظمة التاريخ المصري في أبهى صوره.