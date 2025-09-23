قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المعماري البريطاني ستيفن جرينبرج يتحدث عن أسرار المتحف المصري الكبير

إسراء صبري

أكد ستيفن جرينبرج، المعماري البريطاني وأحد أبرز المصممين المشاركين في المخطط العام لـ المتحف المصري الكبير، أن المشروع القومي لفت انتباهه منذ اللحظة الأولى، بفضل الأفكار الإبداعية التي قدمها فريق المهندسين المصريين الشباب، رغم عدم امتلاكهم خبرة سابقة في تصميم المتاحف.

وأوضح جرينبرج، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن من أبرز ملامح التصميم المعماري للمتحف وجود حائط زجاجي ضخم يتيح للزوار رؤية الأهرامات مباشرة من الداخل، ما يجعلها وكأنها أكبر قطعة أثرية معروضة أمام أعينهم، مؤكدًا أن هذا الدمج البصري يضفي على تجربة الزيارة بعدا فريدا.

وأشار إلى أن تصميم المتحف جاء ثمرة تعاون وثيق مع علماء الآثار المصريين، في إطار حرص مشترك على دمج الخبرات المحلية مع الخبرات الدولية، بما يضمن إخراج هذا الصرح العالمي بصورة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وتضيف قيمة كبيرة لعالم المتاحف.

كما لفت إلى أن "الدرج العظيم" داخل المتحف صُمم ليكون عنصرًا معماريًا مؤثرًا بصريًا، حيث تحيط به 110 تماثيل أثرية بارزة من تاريخ مصر الفرعوني، من بينها تماثيل رمسيس الثاني وتحتمس الثالث وأمحتب الثاني، ليجسد عظمة التاريخ المصري في أبهى صوره.

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

الزمالك

مينا ماهر عن مباراة الزمالك: اليوم يلعب متصدر الدوري

محمد صلاح

مينا ماهر لـ محمد صلاح: تستاهل مكان أحسن والجائزة تتعوض

نادي الزمالك

سجل واستقبل 4 أهداف.. نقاط قوة وضعف الجونة قبل لقاء الزمالك

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

