تحرير 93 محضرًا ضد المخابز المخالفة وضبط سلع مجهولة المصدر بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الرقابة على الأسواق والمخابز، حيث واصلت مديرية التموين بالمحافظة تنفيذ حملات مكثفة لضبط السلع المخالفة وحماية حقوق المواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 93 محضرًا متنوعًا، شملت 52 محضر نقص وزن و17 محضر نظافة و10 محاضر لعدم إعطاء بون صرف و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن محاضر أخرى تخص المواصفات والتصرف والتجميع والتوقف.

كما تمكنت الحملات بالأسواق من ضبط عدد من المخالفات، بينها بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 50 كجم لحوم و13 كجم لحوم مصنعات و15 كجم مخللات و10 كجم عجوة مفرومة مجهولة المصدر وبدون بيانات، بالإضافة إلى محاضر لعدم وجود تراخيص أو شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الحملات التموينية ستظل مستمرة بجهود متصاعدة، لضمان جودة الخبز والسلع الغذائية وتوفير منتجات جيدة بأسعار مناسبة للمواطنين.