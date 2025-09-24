رئيس جامعة قناة السويس يكرم 153 من الكوادر الطبية والإدارية بمستشفيات الجامعة احتفالا بالاعتماد

بدأت فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب يوسف علي، وذلك بمناسبة اعتماد المستشفى التخصصي، ومركز علاج الأورام والطب النووي، ومركز طب الأسرة الرئيسي، حيث شهد الحفل تكريم 153 من الكوادر الطبية والإدارية الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود حسن مدير المستشفى الجامعي.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، موجهًا الشكر للدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب السابق، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات، والدكتور خالد السيد مدير المستشفى التخصصي وفريق العمل بالمستشفى، والدكتور محمد سليمان وفريق العمل بمركز الأورام، والدكتورة هبة عباس وفريق العمل بمركز طب الأسرة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بُذلت رغم التحديات، ومشيرًا إلى أن استلام مبنى العيادات الخارجية في يناير القادم سيمثل إضافة نوعية للتشغيل التعليمي، وأن الاعتماد الذي حصلت عليه المستشفيات والمراكز يُعد خطوة مهمة في مسيرة التطوير والارتقاء بالخدمات الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أن التعب والإجهاد يليقان بحجم النقلة الكبيرة التي ستشهدها المستشفيات الجامعية، متوجهًا بالتهنئة للزملاء في المستشفى التخصصي على الاعتماد المبدئي، ومشيدًا بمركز الأورام الذي حصل على الاعتماد النهائي، ومعلنًا أن الجامعة تستعد لمستشفى طب الأورام باعتباره تحديًا كبيرًا يجري العمل عليه بكفاءة عالية، مع دعوة جميع العاملين للانضمام إلى مركز طب الأسرة. كما شدد على أن تكريم اليوم هو اعتراف بجهود أكثر من خمسة آلاف من الأطباء والإداريين والصيادلة والفنيين والممرضين الذين يمثلون العمود الفقري للمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد أنور أن هناك لائحة مالية جديدة للمستشفيات الجامعية تضم جميع الإداريين والفرق العاملة، ويتم السعي لاعتمادها قريبًا بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة، موجهًا الشكر للدكتور ناصر مندور على دعمه الكامل للمستشفيات الجامعية، معلنًا قرب تسلم المستشفى التعليمي وتأهيله للاعتماد.

وشهدت الاحتفالية تكريم نخبة من القيادات، حيث صعد إلى المنصة كل من الدكتور ناصر مندور، والدكتور أحمد أنور، والدكتور محمود حسن لبدء مراسم التكريم، إلى جانب تكريم الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب السابق، والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي الأسبق للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد السيد مدير المستشفى التخصصي، ومديري المراكز الطبية المتخصصة وهم الدكتور محمد سليمان مدير مركز علاج الأورام والطب النووي، والدكتورة هبة عباس مدير مركز طب الأسرة الرئيسي، فضلًا عن تكريم رؤساء الأقسام والمديرين بالمستشفى التخصصي والمركزين.

واختُتم الحفل بعرض فيديو وثّق لحظات الفرح والفخر بالإنجازات التي تحققت داخل المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، من إعداد مكتب العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى الجامعي، ليؤكد أن هذا النجاح جاء بجهود جماعية مخلصة تهدف إلى تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، وتعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة طبية وأكاديمية رائدة.