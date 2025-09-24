منال عوض: تسريع التحول الرقمي.. وتؤكد على حماية الشعاب المرجانية

​وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة التفعيل الكامل لمنظومة التحصيل الإلكتروني لتذاكر الزيارة والأنشطة في محمية رأس محمد.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لضمان الشفافية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.

​وشددت الوزيرة، خلال جولة تفقدية بمحمية رأس محمد، على ضرورة الإسراع في تركيب الشمندورات لحماية الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى صيانة مراكب الرصد البحري، لضمان إحكام الرقابة على الأنشطة البحرية ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالثروات الطبيعية.



​كما تفقدت الدكتورة منال عوض معامل الرصد البحري، واستمعت لشرح مفصل عن منظومة رصد الكائنات البحرية، التي تُعد أداة علمية لمتابعة حالة الشعاب المرجانية وأكثر من ألف نوع من الأسماك. وزارت الوزيرة أيضًا مركز الزوار، حيث اطلعت على دوره التثقيفي في دعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى زيارتها لمنطقة المانجروف، مؤكدة على أهميتها البيئية كحاجز طبيعي.



​وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية حل كافة المشكلات الإدارية والفنية المتعلقة بالمحمية، التي تُعد من أهم المحميات الطبيعية على مستوى العالم، بمساحة تبلغ نحو 850 كيلومترًا مربعًا.

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال أعمال تطوير المبنى الإداري الجديد بمركز محميات جنوب سيناء، الذي سيضم مركزًا ، بهدف رفع كفاءة العاملين ودعم منظومة العمل البيئي.