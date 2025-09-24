قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أذكار المساء.. حصّن نفسك بالأدعية النبوية قبل دخول الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منال عوض: تسريع التحول الرقمي.. وتؤكد على حماية الشعاب المرجانية

وزيرة البيئة فى محمية رأس محمد
وزيرة البيئة فى محمية رأس محمد
ايمن محمد

​وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة التفعيل الكامل لمنظومة التحصيل الإلكتروني لتذاكر الزيارة والأنشطة في محمية رأس محمد. 

يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لضمان الشفافية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.

​وشددت الوزيرة، خلال جولة تفقدية بمحمية رأس محمد، على ضرورة الإسراع في تركيب الشمندورات لحماية الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى صيانة مراكب الرصد البحري، لضمان إحكام الرقابة على الأنشطة البحرية ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالثروات الطبيعية.


​كما تفقدت الدكتورة منال عوض معامل الرصد البحري، واستمعت لشرح مفصل عن منظومة رصد الكائنات البحرية، التي تُعد أداة علمية لمتابعة حالة الشعاب المرجانية وأكثر من ألف نوع من الأسماك. وزارت الوزيرة أيضًا مركز الزوار، حيث اطلعت على دوره التثقيفي في دعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى زيارتها لمنطقة المانجروف، مؤكدة على أهميتها البيئية كحاجز طبيعي.


​وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية حل كافة المشكلات الإدارية والفنية المتعلقة بالمحمية، التي تُعد من أهم المحميات الطبيعية على مستوى العالم، بمساحة تبلغ نحو 850 كيلومترًا مربعًا. 

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال أعمال تطوير المبنى الإداري الجديد بمركز محميات جنوب سيناء، الذي سيضم مركزًا ، بهدف رفع كفاءة العاملين ودعم منظومة العمل البيئي.

جنوب سيناء شرم الشيخ محمية رأس محمد تطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

أحمد عبد القادر

بعد فوز الأهلي على حرس الحدود.. أحمد عبدالقادر : «كفى بالله وكيلًا»

ترشيحاتنا

إياد نصار وآيدا فولش ونبيل عيوش

إياد نصار .. تطوان يكرّم ثلاثة من نجوم السينما المتوسطية

عمرو أديب

انبسط .. عمرو أديب ينصح متابعيه على إكس بالسعادة

وائل عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز

دة حبيبي.. وائل عبدالعزيز يوضح حقيقة الخلاف مع تامر مرسي

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد