النبراوي يتفقد موقع نادي مهندسي الغربية ويناقش عددا من الملفات
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ختام الأربعاء
قرارات جديدة من التموين| حذف وفلترة فئات وتعديل شروط الدعم في 2025.. تفاصيل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
حوادث

إحالة أوراق فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية إلى المفتي

كتب: مصطفى رجب

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، إحالة أوراق فني تكييف في القضية رقم 7695 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

إحالة أوراق فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية إلى المفتي

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الخولي وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل والمستشار عبدالله عبدالرؤوف.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استدرج الأطفال من الطريق العام إلى مسكنه بحجة إعطائهم حلوى، ثم احتجزهم بعيدًا عن ذويهم، قبل أن يقوم بهتك عرضهم بالقوة والتهديد، كما أثبتت التحريات،  أن المتهم اعتاد استغلال صغر سن المجني عليهم وقلة حيلتهم لاستدراجهم والاعتداء عليهم جنسيًا.

وكشفت التحقيقات، بأقرار 3 أطفال بتعرضهم للاستدراج والتعدي أكثر من مرة داخل مسكن المتهم، كما شهدت أمهات الأطفال بوجود آثار جسدية ونفسية عليهم عقب الواقعة، فيما أكد تقرير مكتب حماية الطفل أن المجني عليهم أصيبوا باضطرابات نفسية حادة تمثلت في الخوف والقلق والصدمات العصبية نتيجة ما تعرضوا له.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة على النحو الوارد بأقوال الأطفال وشهادات ذويهم.

الجيزة محكمة مجمع محاكم زينهم فني تكييف الطالبية

صحة الشرقية
الماتشا
أخبار السيارات
هنا الزاهد
