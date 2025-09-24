مينا النجار: دعم شخصيات بارزة سر نجاح ميدفيست منذ انطلاقه

أكد مينا النجار، مؤسس مهرجان ميدفيست، أن نجاح المهرجان على مدار ثماني سنوات يرجع إلى الدعم المتواصل من شخصيات فاعلة منذ انطلاقه عام 2018.

وأوضح النجار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، أن الدكتورة ميرفت أبو عوف كانت من أبرز الداعمين للمهرجان منذ بدايته في المنيا، مشيرًا إلى أنها لا تزال حتى اليوم المستشارة الأكاديمية للمهرجان وتواصل تقديم الدعم.

وأضاف أن الكاتبة مريم نعوم والدكتورة ألفت علام، التي شاركت هذا العام في لجنة التحكيم، من الأسماء التي ساهمت بجهود واضحة في إثراء المهرجان وتقديم قيمة إضافية لمسيرته.

ولفت إلى أن المهرجان استضاف هذا العام مدير التصوير أحمد المرسي، الذي قدّم ماستر كلاس مميز، فضلًا عن حضور ماريا تريزن بيك، المديرة السابقة لمهرجان برلين السينمائي، وهو ما أضفى على الفعاليات بعدا دوليا عزز من مكانة ميدفيست على الساحة الفنية.