ماكرون: لا مؤشرات على رغبة بوتين في السلام.. وإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس "خطأ فادح"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية ما تزال بعيدة، مؤكدًا أنه "لا توجد مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب فعليًا في السلام".

وأضاف ماكرون، في تصريحات صحفية، أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الملف الأوكراني "يُظهر أن روسيا أضعف من أي وقت مضى".

وفي سياق منفصل، انتقد ماكرون بشدة السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يسعى جديا للإفراج عن المحتجزين في غزة"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد أي مبرر لقتل هذا العدد الكبير من الأرواح في القطاع".

وحول العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وصف ماكرون خطوة إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس التي تدرسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنها "خطأ فادح"، لافتًا إلى أن حركة حماس ليست موجودة في الضفة الغربية، ما يجعل بعض الممارسات الإسرائيلية هناك "تفتقر لأي تبرير أمني حقيقي".

وجدد ماكرون تأكيده على التزام فرنسا بحل الدولتين ورفضها لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام في المنطقة.