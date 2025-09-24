قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
أخبار العالم

ماكرون: لا مؤشرات على رغبة بوتين في السلام.. وإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس "خطأ فادح"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية ما تزال بعيدة، مؤكدًا أنه "لا توجد مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب فعليًا في السلام". 

وأضاف ماكرون، في تصريحات صحفية، أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الملف الأوكراني "يُظهر أن روسيا أضعف من أي وقت مضى".

وفي سياق منفصل، انتقد ماكرون بشدة السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يسعى جديا للإفراج عن المحتجزين في غزة"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد أي مبرر لقتل هذا العدد الكبير من الأرواح في القطاع".

وحول العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وصف ماكرون خطوة إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس التي تدرسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنها "خطأ فادح"، لافتًا إلى أن حركة حماس ليست موجودة في الضفة الغربية، ما يجعل بعض الممارسات الإسرائيلية هناك "تفتقر لأي تبرير أمني حقيقي".

وجدد ماكرون تأكيده على التزام فرنسا بحل الدولتين ورفضها لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام في المنطقة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا إسرائيل الحكومة الإسرائيلية

