قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة قيام الليل.. أمين الفتوى يكشف فضلها وعدد ركعاتها

قيام الليل
قيام الليل
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى  الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة بمحافظة الغربية مضمونه ، ما معنى صلاة قيام الليل وماعدد ركعاتها والوقت المخصص لها ؟ .

وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقاء تلفزيوني أن صلاة قيام الليل تطلق على كل صلاة يؤديها المسلم بعد الانتهاء من فرض العشاء وحتى حلول أذان الفجر، سواء كانت ركعة واحدة مثل الوتر أو عددا أكبر من الركعات، مؤكدا أن هذا الوقت بأكمله يعد وقتا مخصصا لقيام الليل.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه الصلاة لا يحدها عدد معين من الركعات، فيجوز للمسلم أن يكتفي بركعتين، أو يزيد إلى أربع أو ثمان، أو يصلي أكثر من ذلك حسب استطاعته ورغبته، لافتا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"، وهو ما يدل على التوسعة في هذه العبادة وعدم إلزامها بعدد محدد.

وأكد الدكتور شلبي أن قيام الليل من السنن المؤكدة ومن أعظم القربات التي ترفع الدرجات وتزيد الأجر، وأن المسلم كلما اجتهد في زيادة عدد الركعات في هذا الوقت المبارك كان له من الثواب ما هو أعظم، مشيرا إلى أن هذا العمل يعتبر من دلائل صدق الإيمان وقوة الصلة بالله تعالى.

وفيما يتعلق بالدعاء أثناء قيام الليل، أوضح أنه لا يوجد نص ملزم بدعاء محدد، بل يجوز للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، سواء في السجود، أو بعد التشهد وقبل التسليم، أو في القنوت بصلاة الوتر، وهو ما أكده الفقهاء وأجمعوا عليه.

وختم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذا الوقت الذي تتنزل فيه الرحمات، والإكثار من الدعاء فيه، لما يحمله من بركة وقرب من الله عز وجل، موصيا بالمواظبة على هذه السنة العظيمة لما لها من أثر عظيم في حياة المسلم الروحية والإيمانية.

قيام الليل دار الإفتاء محمود شلبي صلاة الوتر فضل قيام الليل دعاء قيام الليل صلاة قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر أبلغت من يهمه الأمر أن سيناريو التهجير إذا تحقق سيكون هناك مشكلة

ضرب المسيرة اليمنية لمنطقة إيلات

خبير عسكري: منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أصابها الإرهاق

أحمد موسى

أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية فشلت أمام المسيرة الحوثية

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد