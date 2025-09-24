صلاة قيام الليل.. أمين الفتوى يكشف فضلها وعدد ركعاتها

ورد سؤال إلى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة بمحافظة الغربية مضمونه ، ما معنى صلاة قيام الليل وماعدد ركعاتها والوقت المخصص لها ؟ .

وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقاء تلفزيوني أن صلاة قيام الليل تطلق على كل صلاة يؤديها المسلم بعد الانتهاء من فرض العشاء وحتى حلول أذان الفجر، سواء كانت ركعة واحدة مثل الوتر أو عددا أكبر من الركعات، مؤكدا أن هذا الوقت بأكمله يعد وقتا مخصصا لقيام الليل.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه الصلاة لا يحدها عدد معين من الركعات، فيجوز للمسلم أن يكتفي بركعتين، أو يزيد إلى أربع أو ثمان، أو يصلي أكثر من ذلك حسب استطاعته ورغبته، لافتا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"، وهو ما يدل على التوسعة في هذه العبادة وعدم إلزامها بعدد محدد.

وأكد الدكتور شلبي أن قيام الليل من السنن المؤكدة ومن أعظم القربات التي ترفع الدرجات وتزيد الأجر، وأن المسلم كلما اجتهد في زيادة عدد الركعات في هذا الوقت المبارك كان له من الثواب ما هو أعظم، مشيرا إلى أن هذا العمل يعتبر من دلائل صدق الإيمان وقوة الصلة بالله تعالى.

وفيما يتعلق بالدعاء أثناء قيام الليل، أوضح أنه لا يوجد نص ملزم بدعاء محدد، بل يجوز للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، سواء في السجود، أو بعد التشهد وقبل التسليم، أو في القنوت بصلاة الوتر، وهو ما أكده الفقهاء وأجمعوا عليه.

وختم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذا الوقت الذي تتنزل فيه الرحمات، والإكثار من الدعاء فيه، لما يحمله من بركة وقرب من الله عز وجل، موصيا بالمواظبة على هذه السنة العظيمة لما لها من أثر عظيم في حياة المسلم الروحية والإيمانية.