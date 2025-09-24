قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

«سعيكم لتحقيق السلام مُقدر».. رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير صدى البلد

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة.

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "أٌقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة" بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام".

وأضاف الرئيس السيسي "نعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام".

وعُقد اجتماع أمس بمبادرة من ترامب، وفقا للبيان المشترك الصادر عن الدول التي شاركت في اللقاء، وأكدوا فيه إبرازهم خلال الاجتماع "الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل".

الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري

وذكر البيان أن القادة "جددوا في لقائهم مع ترامب، تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا"، كما شددوا على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة استنادا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية.

بيان مشترك

ووزعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء بيانا مشتركا عقب قمة متعددة الأطراف مع دونالد ترامب أكدوا فيه ضرورة إنهاء حرب غزة.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الأربعاء، أن القمة عقدت بمبادرة من ترامب وبحضور قادة دول إسلامية و8 دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، أبرز القادة الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل.

وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.

وأكد القادة ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

وجدد القادة التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب، وأكدوا أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم، وشددوا على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

كما أكد المشاركون ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معاً لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.

وأشار المشاركون كذلك إلى أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.

ترامب السيسي الحرب غزة دونالد ترامب السلام

تضخم الكبد
MGU9
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
نور إيهاب
منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

