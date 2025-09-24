حقيقي فخورة جدا.. كارمن سليمان توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن

وجهت الفنانة كارمن سليمان، رسالة خاصة إلى الفنانة أنغام؛ بعد حفلها الذي أحيته أمس في لندن، وسط حضور جماهيري كبير داخل قاعة «البرت هول».

وكتبت كارمن، عبر حسابها على منصة «إكس»: "اللّٰه عليكي يا نغومة يا صوت مصر، نورتي المسرح والدنيا كلها يا حبيبتي، ألف حمد الله على سلامتك، دايما مشرفانا في كل مكان في العالم.. حقيقي فخورة جدا".

وتصدرت الفنانة أنغام السوشيال مديديا؛ بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح “الرويال ألبرت هول” في لندن، في أولى حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

أنغام توجه الشكر لمصر والسعودية

وظهرت أنغام في مقطع مؤثر في بداية الحفل، وهي تعبر عن امتنانها العميق لكل أم مصرية وعربية دعت لها بالشفاء، وشكرت مصر، والمملكة العربية السعودية على دعمهما الكبير للفن والموسيقى.

وقالت أنغام: شكر كبير وامتنان وكل الحب والمحبة والأخوة الدائمة كل يوم على مدار العمر الزمن، بين مصر والسعودية، وباسم كل موسيقي مصري نشكر تركي آل الشيخ على رعاية الحفلة.



تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول

وكرمت الفنانة انغام في الحفل، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على أغانيها المميزة.



أسعار تذاكر حفل أنغام فى لندن

تراوحت أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين نحو 80 حتى 255 دولارا، حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعدادا كبيرة من الجمهور.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية؛ باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.