بعد عودتها لزوجها.. إلهام عبد البديع تعلن اعتزال الفن

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع اعتزال الفن بعد ساعات من عودتها لزوجها المنفصلة عنه منذ عدة أشهر.

وكتبت إلهام عبد البديع عبد فيسبوك:" أنا قررت أعتزل الفن.. شكرا جدا، دون توضيح أسباب القرار.

قررت الفنانة إلهام عبد البديع العودة إلى زوجها وليد سامي، وذلك بعد انفصال دام 4 أشهر فقط.

وأعلنت إلهام عبد البديع الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث اكتفت بوضع خاتم وأشارت إلى العودة لوليد سامي زوجها السابق.

تعليق وليد سامي على الانفصال

وعلّق الملحن وليد سامي، طليق الفنانة إلهام عبد البديع، على تصريحاتها الأخيرة بشأن تفاصيل انفصالهما، التي أدلت بها خلال الأيام الماضية.

وأوضح وليد سامي، في تعليقه على البث المباشر الذي ظهرت فيه إلهام، أن الانفصال بينهما تم منذ خمسة أيام فقط، مشيرًا إلى أن الانفصال جاء بعد سنوات من الحب والمشاعر القوية، لذلك لم يُعلنا الخبر، أملاً في إمكانية العودة.

وأضاف أن اندفاعها في الحديث كان نابعًا من مشاعر الحب التي جمعتهما، مؤكدة في نهاية حديثها أنها تتمنى له كل الخير والسعادة.