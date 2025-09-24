قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
البنك الأهلي ووادي دجلة حبايب في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد عودتها لزوجها.. إلهام عبد البديع تعلن اعتزال الفن

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
قسم الفن

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع اعتزال الفن بعد ساعات من عودتها لزوجها المنفصلة عنه منذ عدة أشهر.

وكتبت إلهام عبد البديع عبد فيسبوك:" أنا قررت أعتزل الفن.. شكرا جدا، دون توضيح أسباب القرار.

قررت الفنانة إلهام عبد البديع العودة إلى زوجها وليد سامي، وذلك بعد انفصال دام 4 أشهر فقط.

وأعلنت إلهام عبد البديع الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث اكتفت بوضع خاتم وأشارت إلى العودة لوليد سامي زوجها السابق.

تعليق وليد سامي على الانفصال 

وعلّق الملحن وليد سامي، طليق الفنانة إلهام عبد البديع، على تصريحاتها الأخيرة بشأن تفاصيل انفصالهما، التي أدلت بها خلال الأيام الماضية.

وأوضح وليد سامي، في تعليقه على البث المباشر الذي ظهرت فيه إلهام، أن الانفصال بينهما تم منذ خمسة أيام فقط، مشيرًا إلى أن الانفصال جاء بعد سنوات من الحب والمشاعر القوية، لذلك لم يُعلنا الخبر، أملاً في إمكانية العودة. 

وأضاف أن اندفاعها في الحديث كان نابعًا من مشاعر الحب التي جمعتهما، مؤكدة في نهاية حديثها أنها تتمنى له كل الخير والسعادة.

إلهام عبد البديع اعتزال الفن تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

أرشيفية

لعنة الأعياد اليهوديةتستمر.. هجوم الحوثيين على إسرائيل يفتح جراح 6 و7 أكتوبر

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان على تعزيز التعاون في جميع المجالات

بالصور

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

إم جي تكشف عن شاحنة البيك أب الجديدة MGU9 لمنافسة هايلكس ورينجر

MGU9
MGU9
MGU9

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد