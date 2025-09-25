ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا

أتاح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسخة إلكترونية من منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي الذي يتم تدريسه لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصف الأول الثانوي ، إمكانية تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الروابط التالية :

رابط تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغة العربية

رابط تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية

وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حوارا مع طالبات مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية حول إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية

حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي سيتم عبر منصة "كويرو" اليابانية المتخصصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المناهج وإكساب الطلاب مهارات عصرية تتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية وسوق العمل العالمي

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطلاب سيخضعون للامتحانات من خلال المنصة، ويحصلون في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، موجهاً الطالبات بالتركيز على هذه المادة التي وصفها بأنها "لغة المستقبل".

ماذا قال وزير التربية والتعليم والتعليم عن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي؟