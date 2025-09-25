حزب السادات: قمة ترامب مع القادة العرب والمسلمين خطوة تاريخية نحو إنهاء معاناة أهل غزة

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن نتائج القمة العربية الإسلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل منعطفاً حاسماً في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.

وأشار السادات في بيان له إلى أن التوافق العربي الإسلامي الموحد خلال القمة أسفر عن مخرجات عملية، أبرزها الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري وفتح المعابر الإنسانية، مما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بدور مصر القيادي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان حاسماً في تحقيق هذا التقدم الدبلوماسي، مؤكداً أن الموقف المصري التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ظل ركيزة أساسية في جميع المفاوضات.

وشدد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن حزب السادات الديمقراطي يثمن الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويدعم كافة الخطوات التي من شأنها إحلال السلام العادل والشامل، الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد على تمسك الحزب بثوابت الأمن القومي المصري ومواقف مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.