تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ"عملية تخريب متعمدة"، وذلك بعد تعرضه لأعطال تقنية مفاجئة أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، فقد واجه ترامب مشكلات تقنية تمثلت في توقف شاشة القراءة الإلكترونية وتعطل السلم الكهربائي عند وصوله، الأمر الذي دفعه إلى الإشارة مازحًا إلى أن ما جرى "ليس صدفة بل تخريب يجب التحقيق فيه".

وأوضح ترامب أن الأعطال المتكررة التي واجهته داخل مقر الأمم المتحدة تعكس، من وجهة نظره، "قصورًا في إدارة الفعاليات الدولية أو ربما نية مبيتة لتعطيل ظهوره"، داعيًا الأمانة العامة إلى تحمل مسؤولياتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مع أي زعيم عالمي. 

وأضاف أن مثل هذه المواقف تُضعف صورة المنظمة أمام الرأي العام العالمي وتثير تساؤلات حول نزاهتها.

وفي المقابل، علّق متحدث باسم الأمم المتحدة بأن ما حدث يرتبط بأنظمة الأمان المدمجة في التجهيزات التقنية، مؤكدًا أنها إجراءات اعتيادية تمنع الحوادث ولا ترتبط بأي نوايا سياسية. 

إلا أن تصريحات ترامب فتحت بابًا واسعًا للنقاش بين أنصاره وخصومه، إذ يرى البعض أنها محاولة جديدة من الرئيس الأمريكي لتسليط الضوء على ما يعتبره "استهدافًا ممنهجًا" له على الساحة الدولية.

