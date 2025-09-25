ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ"عملية تخريب متعمدة"، وذلك بعد تعرضه لأعطال تقنية مفاجئة أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، فقد واجه ترامب مشكلات تقنية تمثلت في توقف شاشة القراءة الإلكترونية وتعطل السلم الكهربائي عند وصوله، الأمر الذي دفعه إلى الإشارة مازحًا إلى أن ما جرى "ليس صدفة بل تخريب يجب التحقيق فيه".

وأوضح ترامب أن الأعطال المتكررة التي واجهته داخل مقر الأمم المتحدة تعكس، من وجهة نظره، "قصورًا في إدارة الفعاليات الدولية أو ربما نية مبيتة لتعطيل ظهوره"، داعيًا الأمانة العامة إلى تحمل مسؤولياتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مع أي زعيم عالمي.

وأضاف أن مثل هذه المواقف تُضعف صورة المنظمة أمام الرأي العام العالمي وتثير تساؤلات حول نزاهتها.

وفي المقابل، علّق متحدث باسم الأمم المتحدة بأن ما حدث يرتبط بأنظمة الأمان المدمجة في التجهيزات التقنية، مؤكدًا أنها إجراءات اعتيادية تمنع الحوادث ولا ترتبط بأي نوايا سياسية.

إلا أن تصريحات ترامب فتحت بابًا واسعًا للنقاش بين أنصاره وخصومه، إذ يرى البعض أنها محاولة جديدة من الرئيس الأمريكي لتسليط الضوء على ما يعتبره "استهدافًا ممنهجًا" له على الساحة الدولية.