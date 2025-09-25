وزير الخارجية: نعول على جهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنا نعول على جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات إلى القطاع والبدء في الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أشرف أبو الهول أن موقف مصر الداعم لغزة والشعب الفلسطيني هو موقف راسخ ومعلن.

وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد. العاطي الأخيرة جاءت في هذا السياق، لتعكس رؤية مصر الواضحة بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأوضح أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الدمار الواسع والفوضى التي يعيشها قطاع غزة تدفع مصر إلى السعي نحو حلول واقعية تضمن الاستقرار للفلسطينيين.



