قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
استشهاد 15 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طردني من البيت| زوجة أمام محكمة الأسرة: الحقوني.. الكيف ضيّع دماغ جوزي

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت هناء، السيدة الثلاثينية، أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة تبكي حظها مع زوجها بعد علاقة زواج استمرت ثلاث سنوات، حيث قام الزوج بطردها بملابس النوم في منتصف الليل، بعدما اكتشفت أنه يتعاطى المواد المخدرة والكحوليات. وعندما واجهته وطلبت الانفصال، كان رده أنَّه لن يطلِّقها، ثم فتح باب الشقة وألقاها خارج المنزل.

حكاية هناء مع زوجها في محكمة الأسرة

قالت هناء: «أسود يوم في حياتي.. مكنتش متخيلة إني أبات عند جارتي أو أقف على السلم بالشكل ده».

ثم تابعت: «تعرفت على زوجي عندما كنت أعمل في إحدى الشركات بمنطقة الأميرية، وكان محاسبًا مهذبًا وذو شخصية. وبعد عدة أشهر طلب التقدم لخطبتي، ووافقت وقتها وأعطيته رقم والدي للتواصل معه. وبالفعل حضر لمقابلته واتفق معه على إحضار أسرته خلال 15 يومًا لإتمام الخطوبة، وهو ما حدث بالفعل. تعرفنا على أسرته التي بدت هادئة وذات خلق، وتم الاتفاق على شراء الذهب وإتمام الخطوبة خلال شهر، ثم الزواج بعد عام».

وأضافت هناء: «بعد عام من الخطوبة كنت قد انتهيت من تجهيز بيتي، وذهبنا معًا لحجز القاعة. كان يبدو خجولًا ومحترمًا جدًا، أو ربما كان يمثل، لا أعلم. تم الزواج، وكانت حياتنا في البداية مستقرة، بل إنه ترقى في عمله وأصبح وضعنا المادي مريحًا. لكن بعد سنتين تغير الحال، فاكتشفت أنه يسهر مع أصدقائه ويتعاطى المخدرات. وعندما واجهته، قال لي: (دي حاجة من السنة للسنة)».

وأكملت: «الأمر بدأ يتكرر ويزداد سوءًا، فكان يعود برائحة خمور وبحوزته الحشيش. لم أحتمل ذلك، وقلت له: لو فضلت على الحال ده، أنا مش هكمل معاك. فرد قائلًا: تكملي أو متكمليش، ماليش فيه. فطلبت منه الطلاق، لكنه رفض قائلًا: (لا، مفيش طلاق. عايزة تمشي، اتفضلي بره). ثم أمسك بيدي وفتح باب الشقة وطردني بملابس النوم. جارتي استقبلتني عندها، وفي اليوم التالي ذهبت إلى أهلي ورفعت قضية خلع. والآن أهله يحاولون تهدئة الأمور».

محكمة الأسرة مصر الجديدة المواد المخدرة زواج قضية خلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

ترشيحاتنا

هواوي FreeClip 2

إطلاق FreeClip 2 من هواوي.. سماعات ذكية وترجمة فورية وصوت عالي الجودة

Mixboard

جوجل تطلق أداة "Mixboard" الجديدة لتحويل الأفكار إلى لوحات إبداعية بصريا

نيسان تيدا موديل 2013

بـ 350 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد