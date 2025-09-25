أولى جلسات المتهمين بالتعدى على محامية بالمقطم .. بعد قليل

تنظر محكمة جنح المقطم، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي وسرقة محامية بالمقطم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعدي أحد الأشخاص على محامية، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة بمنطقة السيدة زينب.

قالت المجنى عليها، إن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول، مؤكدة أنها باتت تواجه صعوبات في دخول مكتبها وشقتها بسبب التعديات المتكررة، مشيرة إلى أن شقتها تعرضت في وقت سابق للسرقة أثناء عدم تواجدها، واكتشفت إحدى جاراتها الواقعة وأبلغت قوات النجدة، ليتم تحرير محضر رسمي بالسرقة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة لبدء محاكمتهم.