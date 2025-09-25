قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
أخبار العالم

استشهاد 15 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

شهداء فلسطينين
شهداء فلسطينين
محمود نوفل

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأنه أُستشهد 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا يؤوي عشرات النازحين شمال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 11 مدنيًا على الأقل، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب شهود عيان، فإن المنزل المستهدف كان قد تحول إلى مأوى مؤقت لعائلات هربت من القصف المتواصل في مناطق أخرى من القطاع، قبل أن تطاله الغارات الإسرائيلية، لتضيف مأساة جديدة إلى سلسلة طويلة من الكوارث الإنسانية.

وأكدت الطواقم الطبية والدفاع المدني أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية لانتشال الضحايا والمصابين من بين الركام، وسط صعوبات بالغة في ظل القصف المتواصل ونقص حاد في المعدات والإمدادات الطبية.

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد فيه قطاع غزة واحدة من أعنف موجات التصعيد العسكري منذ بدء العدوان، حيث تتزايد أعداد الضحايا يومًا بعد يوم، في ظل غياب ممرات آمنة أو ضمانات دولية لحماية المدنيين.

وأكدت مصادر محلية أن استهداف الملاجئ والمنازل التي تأوي النازحين يعكس اتساع نطاق الانتهاكات ضد السكان العزل.

قطاع غزة إستشهاد فلسطيني غارات الاحتلال الدفاع المدني الفلسطيني

الذهب

