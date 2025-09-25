استشهاد 15 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأنه أُستشهد 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا يؤوي عشرات النازحين شمال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 11 مدنيًا على الأقل، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب شهود عيان، فإن المنزل المستهدف كان قد تحول إلى مأوى مؤقت لعائلات هربت من القصف المتواصل في مناطق أخرى من القطاع، قبل أن تطاله الغارات الإسرائيلية، لتضيف مأساة جديدة إلى سلسلة طويلة من الكوارث الإنسانية.

وأكدت الطواقم الطبية والدفاع المدني أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية لانتشال الضحايا والمصابين من بين الركام، وسط صعوبات بالغة في ظل القصف المتواصل ونقص حاد في المعدات والإمدادات الطبية.

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد فيه قطاع غزة واحدة من أعنف موجات التصعيد العسكري منذ بدء العدوان، حيث تتزايد أعداد الضحايا يومًا بعد يوم، في ظل غياب ممرات آمنة أو ضمانات دولية لحماية المدنيين.

وأكدت مصادر محلية أن استهداف الملاجئ والمنازل التي تأوي النازحين يعكس اتساع نطاق الانتهاكات ضد السكان العزل.