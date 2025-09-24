أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لحركة "​أنصار الله​"، في بيان، أن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".



وأضافت القوات المسلحة اليمنية: "تعد هذه العملية هي الثانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق أمس الثلاثاء وذلك بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة".

ولفتت إلى أن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها"، وذلك بعد إصابة أكثر من 22 إسرائيليا في سقوط مسيرة على إيلات وفق الإعلام الإسرائيلي.

وحيّت "جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة وهم يدافعون عن كل الأمة بتضحيات لا مثيل لها وبطولات قل نظيرها".