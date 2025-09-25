قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
أخبار العالم

ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط

ميلوني
ميلوني
علي صالح

في خطاب بارز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2025 في نيويورك، شنّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هجومًا لاذعًا على إسرائيل، معتبرة أنها "تجاوزت كل الحدود" في عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، ومؤكدة في الوقت نفسه أن روما وقّعت على إعلان نيويورك الذي يعيد التأكيد على مبدأ حل الدولتين كإطار وحيد قابل للحياة لإنهاء الصراع.

ورغم هذا الموقف، أوضحت ميلوني أن إيطاليا ليست ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها ربطت ذلك بتحقّق شروط أساسية؛ أهمها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين و استبعاد حركة حماس من أي دور حكومي مستقبلي.

 وأشارت إلى أن الاعتراف "المتعجّل" قد يكون غير مجدٍ، بل "ضد المصلحة العامة"، مؤكدة أن الضغوط الدولية يجب أن تتركّز على حماس وليس إسرائيل، التي حمّلتها مسؤولية اندلاع النزاع واستمراره، وفقا لرويترز.

كما أعربت ميلوني عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، بما في ذلك عمليات الطائرات المسيّرة التي استهدفت سفنًا تحمل مساعدات إنسانية، ووصفت هذه الاعتداءات بأنها "غير مسؤولة وتشكل تهديدًا خطيرًا". 

وشددت على أن استخدام القوة في ممرات إنسانية أمر مرفوض تمامًا، وفقا لصحيفة ذا جارديان 

ولفتت ميلوني إلى أن حكومتها ستتقدم بمشروع قرار إلى البرلمان الإيطالي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تتوافر الشروط التي حددتها، مؤكدة أن إيطاليا ملتزمة بلعب دور فاعل في تحقيق تسوية شاملة قائمة على الشرعية الدولية.

خطاب ميلوني جاء أيضًا في سياق داخلي متوتر؛ إذ شهدت إيطاليا إضرابًا عامًا واسعًا في 22 سبتمبر الجاري، نظمه العمال والنقابات تضامنًا مع غزة، طالبوا خلاله الحكومة بوقف تصدير الأسلحة وقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل.

وبينما يشكّل توقيع روما على إعلان نيويورك مؤشرًا على التزامها المبدئي بحل الدولتين، فإن ربط الاعتراف بشروط سياسية وأمنية يعكس توازنًا دبلوماسيًا صعبًا: فمن جهة تسعى ميلوني لاحتواء الضغط الشعبي والدولي، ومن جهة أخرى تحافظ على انسجامها مع حلفاء غربيين يرون في استبعاد الجماعات المسلحة شرطًا لضمان استقرار أي دولة فلسطينية مستقبلية.

ميلوني اسرائيل غزة الأمم المتحدة ايطاليا اعلان نيويورك

