سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة على مساحة 140 فدانا

محمد شحتة

تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، أعمال الإنشاءات الجارية بفرع الجامعة بدمياط الجديدة، والتي تُقام على مساحة تقارب 140 فدانًا خُصصت لإنشاء 22 كلية تجمع بين التخصصات العلمية والشرعية، لتكون نواة لصرح علمي متكامل يسهم في نشر رسالة الأزهر الشريف محليًا وإقليميًا.

الدكتور رمضان  الصاوي: خطة شاملة لإنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر بدمياط

واطّلع نائب رئيس جامعة الأزهر، على سير العمل بعدد من الكليات الجاري إنشاؤها، منها كليات الهندسة والصيدلة، إضافة إلى كليات البنين والبنات، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لإنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر بدمياط الجديدة، بما يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالجهود الذاتية المبذولة في تنفيذ المشروع، مثمنًا إخلاص القائمين على عملية البناء وحرصهم على إنجاز الأعمال في توقيتاتها المقررة، بما يعكس روح الجدية والتفاني في خدمة رسالة الأزهر.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تدعم بكل قوة هذا المشروع، وتعمل على تسخير إمكاناتها التقنية والإدارية والهندسية لإنجازه، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الفرع يعد امتدادًا لدور الأزهر الشريف في نشر العلم وخدمة المجتمع، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في التوسع بالتعليم الجامعي وتعزيز التنمية المستدامة.

وكان مجلس جامعة الأزهر الشريف قدم اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الكليات والبرامج التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. 

8 كليات بجامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد والجودة 

وجاءت الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة هي على النحو الآتي:

  1. كلية الطب للبنين بأسيوط، بحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي.
  2. كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، حيث حصلت على الاعتماد البرامجي لبرنامجي: هندسة الأشغال العامة، وبرنامج هندسة الري والهيدروليكا. 
  3. كلية الزراعة للبنين بالقاهرة باعتماد برنامج المحاصيل.
  4. كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، حيث حصلت على الاعتماد البرامجي لخمسة برامج؛ هي: اللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الإسبانية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الأردية وآدابها، وبرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية.
  5. كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية باعتماد برنامجي الليسانس في الآداب والتربية شعبة علم النفس، وبرنامج المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم. 
  6. كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة باعتماد برنامج رياض الأطفال.
  7. كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر باعتماد برنامجي: أصول الدين، والشريعة الإسلامية. 
  8. كلية البنات الإسلامية بأسيوط باعتماد برامج: الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية.
