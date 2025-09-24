نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة على مساحة 140 فدانا

تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، أعمال الإنشاءات الجارية بفرع الجامعة بدمياط الجديدة، والتي تُقام على مساحة تقارب 140 فدانًا خُصصت لإنشاء 22 كلية تجمع بين التخصصات العلمية والشرعية، لتكون نواة لصرح علمي متكامل يسهم في نشر رسالة الأزهر الشريف محليًا وإقليميًا.

الدكتور رمضان الصاوي: خطة شاملة لإنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر بدمياط

واطّلع نائب رئيس جامعة الأزهر، على سير العمل بعدد من الكليات الجاري إنشاؤها، منها كليات الهندسة والصيدلة، إضافة إلى كليات البنين والبنات، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لإنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر بدمياط الجديدة، بما يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالجهود الذاتية المبذولة في تنفيذ المشروع، مثمنًا إخلاص القائمين على عملية البناء وحرصهم على إنجاز الأعمال في توقيتاتها المقررة، بما يعكس روح الجدية والتفاني في خدمة رسالة الأزهر.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تدعم بكل قوة هذا المشروع، وتعمل على تسخير إمكاناتها التقنية والإدارية والهندسية لإنجازه، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الفرع يعد امتدادًا لدور الأزهر الشريف في نشر العلم وخدمة المجتمع، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في التوسع بالتعليم الجامعي وتعزيز التنمية المستدامة.

وكان مجلس جامعة الأزهر الشريف قدم اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الكليات والبرامج التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

8 كليات بجامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

وجاءت الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة هي على النحو الآتي: