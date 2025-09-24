مجلس جامعة الأزهر يهنئ 8 كليات بحصولها على شهادة الاعتماد والجودة

قدم مجلس جامعة الأزهر الشريف اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الكليات والبرامج التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

8 كليات بجامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

وجاءت الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة هي على النحو الآتي:

كلية الطب للبنين بأسيوط، بحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي. كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، حيث حصلت على الاعتماد البرامجي لبرنامجي: هندسة الأشغال العامة، وبرنامج هندسة الري والهيدروليكا. كلية الزراعة للبنين بالقاهرة باعتماد برنامج المحاصيل. كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، حيث حصلت على الاعتماد البرامجي لخمسة برامج؛ هي: اللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الإسبانية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الأردية وآدابها، وبرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية. كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية باعتماد برنامجي الليسانس في الآداب والتربية شعبة علم النفس، وبرنامج المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم. كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة باعتماد برنامج رياض الأطفال. كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر باعتماد برنامجي: أصول الدين، والشريعة الإسلامية. كلية البنات الإسلامية بأسيوط باعتماد برامج: الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية.

وأكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هذه الإنجازات التي تتحقق اليوم تلو الآخر تعزز المكانة المرموقة التي تتميز بها جامعة الأزهر الشريف على مدار ما يقرب من 1085 عامًا من العطاء.

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا الإنجاز المتميز يُعد دليلًا على التميز الأكاديمي، والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في مخرجات التعليم الأزهري على المستويين: المحلي، والدولي.

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الجدد بالعام الدراسي

وكان مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، هنأ الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشددًا على الالتزام بمواعيد المحاضرات والاستماع إلى شكاوى الطلاب ومقترحاتهم، وتفعيل المجالس العلمية وتوثيقها بالصور والفيديوهات، وتنظيم حفلات الاستقبال للطلاب وتعريفهم بالجامعة والكليات وأقسامها العلمية.

كما هنأ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة المشروع الوطني للقراءة؛ وهم: شريف عصام عبد التواب، الطالب بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وخليل أمين إبراهيم، الطالب بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، وعمر خالد عبد الفتاح، الطالب بكلية طب الأسنان بالقاهرة، وفاطمة محمد عبد الرحيم، الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وقدم المجلس التهنئة إلى الأساتذة الذين اختيروا ضمن 2٪ من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم ضمن قائمة ستانفورد.