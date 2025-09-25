حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟

يقع بعض المصلين في خطأ أثناء قراءة القرآن خلال الصلاة ويتساءل كثيرون عن حكم صحة الصلاة في حالة الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة وهل المصلي عليه سجود للسهو أم لا؟ أسئلة كثيرة يسعى الناس لمعرفتها حول الصلاة، وفي السطور التالية من التقرير نعرض توضيحًا لهذه المسائل الفقهية عبر تصريحات لدار الإفتاء المصرية.

حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة

وفي إطار بيان حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الخطأ الذي يغتفر أثناء التلاوة هو الخطأ الذي لا يستطيع الشخص تعديله لأنه لا يعلم أنه خطأ، أو لأنه لا يستطيع النطق بشكل صحيح لعلّة ما،

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء بموقع يوتيوب، "يغتفر في التلاوة ما لا يغتفر في الفاتحة".

حكم الخطأ في الفاتحة أثناء الصلاة

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "لو الخطأ في الفاتحة والمصلي يعلم أنه خطأ ويستطيع تعديله فإن صلاته غير صحيحة، أما الخطأ فيما سوى ذلك فإنه يغتفر، ولكن في هذا المقام ننصح بأن يقرأ المصلي بما يحفظ ويتقنه فقط".

وتعد قراءة الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل وعلى الإمام والمنفرد بخلاف المأموم.

حكم الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة، مؤكدا أنه لا يبطل الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة هي سُنة عن النبي والخطأ فيها لا يبطل الصلاة، مناشدا المصلين بأن يقرأوا قدر المستطاع قراءة صحيحة ومن ما يحفظون من القرآن في الصلاة.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك للرد على أسئلة المشاهدين، أننا لو افترضنا حدوث سهو أو نسيان والإنسان تذكر ذلك أو استدركه بعد انتهاء الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة ولا سجود سهو إن شاء الله.