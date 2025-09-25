قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

يقع بعض المصلين في خطأ أثناء قراءة القرآن خلال الصلاة ويتساءل كثيرون عن حكم صحة الصلاة في حالة الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة وهل المصلي عليه سجود للسهو أم لا؟ أسئلة كثيرة يسعى الناس لمعرفتها حول الصلاة، وفي السطور التالية من التقرير نعرض توضيحًا لهذه المسائل الفقهية عبر تصريحات لدار الإفتاء المصرية.

حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة

وفي إطار بيان حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الخطأ الذي يغتفر أثناء التلاوة هو الخطأ الذي لا يستطيع الشخص تعديله لأنه لا يعلم أنه خطأ، أو لأنه لا يستطيع النطق بشكل صحيح لعلّة ما، 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء بموقع يوتيوب، "يغتفر في التلاوة ما لا يغتفر في الفاتحة".

حكم الخطأ في الفاتحة أثناء الصلاة

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "لو الخطأ في الفاتحة والمصلي يعلم أنه خطأ ويستطيع تعديله فإن صلاته غير صحيحة، أما الخطأ فيما سوى ذلك فإنه يغتفر، ولكن في هذا المقام ننصح بأن يقرأ المصلي بما يحفظ ويتقنه فقط".

وتعد قراءة الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل وعلى الإمام والمنفرد بخلاف المأموم.

حكم الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة، مؤكدا أنه لا يبطل الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة هي سُنة عن النبي والخطأ فيها لا يبطل الصلاة، مناشدا المصلين بأن يقرأوا قدر المستطاع قراءة صحيحة ومن ما يحفظون من القرآن في الصلاة.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك للرد على أسئلة المشاهدين، أننا لو افترضنا حدوث سهو أو نسيان والإنسان تذكر ذلك أو استدركه بعد انتهاء الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة ولا سجود سهو إن شاء الله.

صحة الصلاة الصلاة الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة قراءة السور بعد الفاتحة الفاتحة حكم الخطأ في الفاتحة أثناء الصلاة حكم الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أحكام ميراث التوائم الملتصقة حال تقسيم التركة.. دارالإفتاء تكشف عنها

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة على مساحة 140 فدانا

غزة

عمرو الورداني: نور النبي باقٍ والأمة ستظل متمسكة بالحياة رغم الحصار والعدوان

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد