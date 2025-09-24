قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
شريف عامر: ترامب تعهّد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

قال الإعلامي شريف عامر، إن الأيام الماضية شهدت اجتماعًا مهمًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة والزعماء العرب والإسلاميين، وذلك بحضور أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن، اللتين وصفهما بأنهما الركيزة الأساسية للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في قطر الأسبوع الماضي.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن ما تسرّب من معلومات عقب الاجتماع يشير إلى أن الرئيس ترامب تعهّد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، لافتًا إلى أن واشنطن أعدت خطة تتضمن 21 نقطة للسلام في المنطقة، تبدأ من غزة وتمتد لتشمل ملفات أوسع تخص الاستقرار الإقليمي، ووصف عامر هذا التعهد بأنه "كلام شديد الأهمية ويستحق التوقف عنده".

وأضاف شريف عامر، أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ارتبطت هذا العام بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، حيث برزت قيادة مشتركة من فرنسا والسعودية في حملة تعبئة دولية قوية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة نجحت في تحقيق سابقة تاريخية، إذ أعلنت للمرة الأولى بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول من مجموعة السبع الكبار، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وشدّد شريف عامر على أن هذا الاهتمام الدولي غير المسبوق أسهم في تعزيز موجة الاعترافات بفلسطين، معتبرًا أن التعبئة الدولية "قوية ومؤثرة"، وتشكل خطوة نوعية في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مستوى العالم.

