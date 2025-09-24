شريف عامر: ترامب تعهّد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

قال الإعلامي شريف عامر، إن الأيام الماضية شهدت اجتماعًا مهمًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة والزعماء العرب والإسلاميين، وذلك بحضور أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن، اللتين وصفهما بأنهما الركيزة الأساسية للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في قطر الأسبوع الماضي.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن ما تسرّب من معلومات عقب الاجتماع يشير إلى أن الرئيس ترامب تعهّد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، لافتًا إلى أن واشنطن أعدت خطة تتضمن 21 نقطة للسلام في المنطقة، تبدأ من غزة وتمتد لتشمل ملفات أوسع تخص الاستقرار الإقليمي، ووصف عامر هذا التعهد بأنه "كلام شديد الأهمية ويستحق التوقف عنده".

وأضاف شريف عامر، أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ارتبطت هذا العام بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، حيث برزت قيادة مشتركة من فرنسا والسعودية في حملة تعبئة دولية قوية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة نجحت في تحقيق سابقة تاريخية، إذ أعلنت للمرة الأولى بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول من مجموعة السبع الكبار، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وشدّد شريف عامر على أن هذا الاهتمام الدولي غير المسبوق أسهم في تعزيز موجة الاعترافات بفلسطين، معتبرًا أن التعبئة الدولية "قوية ومؤثرة"، وتشكل خطوة نوعية في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مستوى العالم.