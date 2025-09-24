مابيدفعش الميزانية.. السفير ماجد عبد الفتاح يعلق على تعطل السلم الكهربائي بـ ترامب

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، على تعطل السلم الكهربائي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأمم المتحدة.

وقال ماجد عبد الفتاح، مازحا، في مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "ترامب مابيدفعش الميزانية.. مفيش صيانة".

وعن غزة، أكد ماجد عبد الفتاح، أن "إعلان نيويورك تم التصويت عليه في الأمم المتحدة، وتضمن خريطة طريق تفصيلية لكيفية تنفيذ حل الدولتين".

وأكد ماجد عبد الفتاح: "في مصر والأردن تم البدء فعليا في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية"، مضيفا: "بدأنا في التباحث حول تشكيل قوة استقرار مؤقتة في قطاع غزة".

وشدد ماجد عبد الفتاح، على أنه لاستكمال عملية حفظ السلام في غزة وتواجد قوة عسكرية لفرض الاستقرار في القطاع؛ نحتاج إلى مجلس الأمن، وبالتالي نحتاج إلى الولايات المتحدة.