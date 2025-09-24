بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس حول جائزة نوبل، ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يمكن منحها له إلا في حالة واحدة، وهي التوصل إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ماكرون يواصل جهوده ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ماكرون من أقوى رؤساء الدول الذين دافعوا بقوة عن غزة.

وذكر موسى، أن ماكرون أكد أن أي محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضم الضفة الغربية أو إغلاق القنصلية الفرنسية ستقابل برد فعل من باريس، معتبرا ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأردف: المرة دي ترامب ساكت مش عارف يرد، ويستمع لـ ماكرون، والرئيس الفرنسي بيشوح بإيديه الاتنين بمنتهى القوة.. المشهد نادرا ما يحدث .. أوجه كل التحية لـ ماكرون.