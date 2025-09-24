السفير محمد العرابي: اجتماع ترامب مع قادة عرب وإسلاميين لتسوية أزمة غزة تطور لافت

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنّ اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماع متعدد الأطراف لبحث وقف الحرب وإعادة غزة تطور لافت.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ترامب عقد هذا الاجتماع مع أطراف هامة ولها شأن كبير بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأعتقد أن الخطة التي قدمها حسبما تم تسريبها تضمنت 21 نقطة، وهو ما يعني أنها تغطي نطاقا واسعا من الأزمة، ما قد يصل بنا إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وتابع، أنّ ما تسرب حتى الآن لم يعطِ أي أفق سياسي لحلول اليوم التالي للحرب، فكل ما قُدم يتعلق بالوضع على الأرض في المرحلة الحالية.

وأوضح، أن هناك ربط بين اللقاء الذي سيتم مع نتنياهو مع ترامب، وسيطرح عليه نفس الخطة، وسيرى ما إذا كانت ستنال الجانب الإسرائيلي.

وأردف: "الولايات المتحدة وسيط هام لا يمكن إنكار دوره في عمليات السلام بالشرق الأوسط ووقف الحرب في المرحلة الحالية، وهي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تكبح جماح ماكينة الحرب الإسرائيلية، وتشجيعها على الاستمرار في هذا الدور أمر ضروري، وبيان الرئيس السيسي جاء في هذا السياق".