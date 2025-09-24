كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، حصول كلية الطب البيطري بالجامعة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى إطار توجهات جامعة دمنهور نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

من جانبه تقدم "رئيس جامعة دمنهور" بخالص التهنئة القلبية لأسرة كلية الطب البيطري برئاسة الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، على هذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية، مؤكدا أن هذا الاعتماد يأتي تكليلا وتتويجا لجهود كلية الطب البيطري الحثيثة في تطوير البرامج الأكاديمية والبنية التحتية وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية لتخريج أطباء بيطريين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي.

هذا وقد ثمن “رئيس جامعة دمنهور” دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تقديم الدعم الفني و الأكاديمي للجامعة، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على مواكبة معايير الجودة والتميز، والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي،

وتنفيذا لاستراتيجية سد الفجوة المعرفية لتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسات جامعات الجيل الرابع، والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية، ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي، مؤكدًا أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً كما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي والبرامجي يأتي تنفيذا لرؤية الجامعة، ورسالة الكلية لتخريج أطباء بيطريين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، مما يعزز مكانة كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، مشيرا إلى أن كلية الطب البيطري حرصت على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة، مؤكدا أن الكلية ستواصل العمل على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية لطلابها.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور كانت قد استقبلت فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في فبراير الماضي، وذلك للاعتماد المؤسسي لكلية الطب البيطري، وكذا اعتماد برامج البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية، و تميز صحة وسلامة الغذاء، و تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة، و تميز طب وجراحة الخيول بالكلية.