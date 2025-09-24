قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، حصول كلية الطب البيطري بالجامعة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى إطار توجهات جامعة دمنهور نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

من جانبه تقدم "رئيس جامعة دمنهور" بخالص التهنئة القلبية لأسرة كلية الطب البيطري برئاسة الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، على هذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية، مؤكدا أن هذا الاعتماد يأتي تكليلا وتتويجا لجهود كلية الطب البيطري الحثيثة في تطوير البرامج الأكاديمية والبنية التحتية وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية لتخريج أطباء بيطريين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي.

هذا وقد ثمن “رئيس جامعة دمنهور” دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تقديم الدعم الفني و الأكاديمي للجامعة، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على مواكبة معايير الجودة والتميز، والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي،
وتنفيذا لاستراتيجية سد الفجوة المعرفية لتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسات جامعات الجيل الرابع، والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية، ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي،  مؤكدًا أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً كما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي والبرامجي يأتي تنفيذا لرؤية الجامعة، ورسالة الكلية لتخريج أطباء بيطريين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، مما يعزز مكانة كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، مشيرا إلى أن كلية الطب البيطري حرصت على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة، مؤكدا أن الكلية ستواصل العمل على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية لطلابها.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور كانت قد استقبلت فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في فبراير الماضي، وذلك للاعتماد المؤسسي لكلية الطب البيطري، وكذا اعتماد برامج البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية، و تميز صحة وسلامة الغذاء، و تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة، و تميز طب وجراحة الخيول بالكلية.

جامعة دمنهور كلية الطب البيطري الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

ترشيحاتنا

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

بايك U5 بلس
بايك U5 بلس
بايك U5 بلس

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد