جمال شعبان: بنعمل مسكنات للأعراض وننسى الأمراض

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المشكلات في مصر ليست بالطب، ولكن المشكلة في وضع مسكنات للأعراض وننسى الأمراض.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الصداع علامة لوجود مرض، لكن الصداع ليس هو المرض، ولذلك ننصح بعدم تناول المسكنات فقط دون البحث عن المرض.

ولفت إلى أن فاعلية المسكنات تكون لمدة زمنية محددة، وبعد انتهاء هذه المدة يرجع المرض ويسبب مشكلات للمواطن، ولذلك ننصح بالبحث عن المرض وليس علاج العرض.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، ردت على الجدل المثار حول الباراسيتامول وعلاقته بمرض التوحد، وقالوا إن هذا الدواء آمن.

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية خرجت ووجهت رسالة طمأنة للمواطنين، بخصوص هذا العقار، ولذلك على المواطنين عدم القلق، ولكن تناول المسكنات تكون بإشراف طبيب" أن الطب هدفه التوعية وليس الرعب والقلق، وأن الطب في الأساس طبطبة.

ولفت إلى أن الجميع يعمل على نشر التوعية، وأن الجميع يعمل على توصيل معلومة علمية من أجل صحة الإنسان والمواطن المصري، وأن تناول الباراسيتامول، يجب أن يكون بإشراف طبي.