برلمان

«مستقبل وطن» ينظم برنامجًا تدريبيًا حول انتخابات النواب 2025 ومهارات إدارة الحملات الانتخابية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

في إطار الاستعداد للحملات الانتخابية لمجلس النواب 2025، وترسيخ معايير الجودة في إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي، عقدت أمانة التدريب والتثقيف بقسم مدينة نصر ثالث بحزب مستقبل وطن برنامجًا تدريبيًا وتثقيفيًا بعنوان: "التعريف بانتخابات مجلس النواب 2025 ومهارات إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي".

ألقت البرنامج د.عائشة غنيمي، أمينة التدريب والتثقيف بمدينة نصر ثالث، وذلك بحضور كل من د.أحمد الصفتي، أمين قسم مدينة نصر ثالث، د.محمود صلاح، أمين تنظيم قسم مدينة نصر ثالث، الأستاذ مسعود، تنظيم أمانة القاهرة، د.محمود جبر، أمين قسم مدينة نصر أول وثان، واللواء حمدي حسن.

وشهد البرنامج حضور أكثر من 90 قيادة حزبية من أمانتي مدينة نصر ثالث وأمانة مدينة نصر أول وثان، بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك من أجل مصر. كما تضمن البرنامج جلسات عصف ذهني للأسئلة المبتكرة والحوارية، وفتح باب النقاش لتبادل الآراء والتجارب العملية، إلى جانب طرح مقترحات من جانب الحضور والكوادر الحزبية المتميزة.

وتناول البرنامج عدة محاور رئيسية من بينها: مهارات إدارة الحملات الانتخابية وضمان نزاهة عملية الاقتراع، والتسويق السياسي كأداة مبتكرة للعملية الانتخابية، ومعايير رسم الخريطة الاستراتيجية الشاملة للدوائر الانتخابية، ومهارات التعامل مع الناخبين في مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى عرض تشكيل وهيكل مجلس النواب لعام 2025.

كما حضر اللقاء أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب أمانة مدينة نصر ثالث، ومن بينهم: د.محمود صلاح أمين التنظيم، م.تامر الديب أمين العمل الجماهيري، ياسر زايد أمين شئون المجالس المحلية، م.مروة بيومي أمين شئون البيئة، د.رشا العناني أمين العلاقات العامة، أيمن موسى أمين شئون الأشخاص ذوي الإعاقة، أ.محمود علي أمين العضوية، م.هيثم حمدي أمين المهنيين، منى بسيوني أمين الإعلام، د.ريهام عز الدين أمين المرأة، والعميد حاتم حجازي وأ.ماجد عبد العزيز، إلى جانب د.أسماء صديق أمين المرأة بمدينة نصر أول، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمناء النوعية بأمانات شئون المجالس المحلية والعمل الأهلي والتدريب والتثقيف.

مجلس النواب التسويق السياسي حملات الانتخابية الحملات الانتخابية والتسويق

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

خل التفاح
بايك U5 بلس
تضخم الكبد
