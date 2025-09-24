السفير الفرنسي لدى مصر: نعطي أهمية كبرى للتشاور مع مصر في القضية الفلسطينية

قال السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، إنّ التشاور مع مصر والدول العربية والإسلامية لإقامة سلام دائم بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر أساسي، فلا بد من قيام تحالف عربي أوروبي دولي واسع النطاق لإطلاق دينامية حقيقية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولهذا نعطي أهمية كبرى للتشاور مع مصر، وهو ما كان أحد أهداف زيارة الرئيس ماكرون بدعوة من فخامة الرئيس السيسي، ونحن نعطي أهمية كبيرة للتشاور مع مصر".

وتابع: "نحن على إيمان كبير بأن النجاح ممكن فقط من خلال العمل المشترك، لا بالجهود المنفردة، وهناك فرص كبيرة للنجاح، وإذا لم نكن معا لن ننجح، لذلك، هذا التنسيق أساسي، ونعتقد أننا يمكن أن نُسمع سويا، ونرى أن اجتماع الرئيس ترامب مع القادة العرب أداة لإيصال الرسائل المرجوة، فماكرون يتحدث كثيرا مع الولايات المتحدة، وكذلك، مع الرئيس الأمريكي".

وأردف: "نؤكد على أهمية هذا الحوار بين الأطراف كافة، وبخاصة، فيما يتعلق بالتشاور العربي الأوروبي، الذي هو مفتاح النجاح من أجل إيصال كل الرسائل، وهو ما بات جليا من خلال الحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".