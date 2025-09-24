ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، قائلا: "يجب الاهتمام بوجبة الإفطار، ويا ريت الطفل ياكل قبل النزول من البيت".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن كل أم عليها الحرص على تناول الأطفال وجبة الإفطار قبل النزول من البيت؛ للوقاية من أمراض القلب.

ولفت إلى أن الأكلات السريعة والشيبسي، تسبب مشكلات كثيرة بالقلب، وذلك على الجميع، وتحديدا الأطفال، تناول “بيضة وفاكهة” قبل النزول من البيت، في الصباح.

وشدد على الأسرة، بضرورة الاهتمام بجعل الأطفال تمارس الرياضة؛ للوقاية من جميع الأمراض.